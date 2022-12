A criançada entrou de férias; e agora?

Dezembro chegou e com ele uma fase mais trabalhosa para papais e mamães. O final do ano letivo anuncia a chegada das férias, aquele período em que as crianças ficarão mais tempo em casa. Mas, apesar do mês natalino trazer o gostinho das férias para essa turminha, para boa parte dos pais a vida segue do mesmo jeito, trabalho e as demais responsabilidades iguais as dos meses anteriores. E como os pais relatam as dificuldades em lidar com os filhos nesse período. O ócio improdutivo, o tempo em telas, a falta de atividades físicas. É justamente para ajudar esses pais que surgem, também neste período do ano, as colônias de férias e outras atividades voltadas para os estudantes.

Em Barcarena já existem iniciativas bastante conhecidas de colônias de férias, mas nos últimos anos as opções estão crescendo e para todas as classes socioeconômicas. São ofertas de atividades físicas e lúdicas para crianças de todas as idades. A demanda e a oferta crescem juntas. Ao mesmo tempo que surgem na cidade mais profissionais deste setor considerado promissor, cada vez mais pais e mães começam a se interessar em matricular os filhos em atividades em colônias de férias e ações semelhantes. Estimular e desenvolver o corpo e a mente é a principal proposta das iniciativas que surgem em Barcarena este ano.

Garantir a socialização das crianças é de fundamental importância (Divulgação/ Espaço Criança Feliz)

São iniciativas como a da maranhense Renata Veríssimo, moradora de Barcarena há dois anos. Engenheira de formação, mas empreendedora por vocação, Renata chegou na cidade para acompanhar o marido que iria trabalhar em Barcarena. A empresária, que possui uma empresa especializada em oferecer serviços de atividades crossfit com futebol em São Luís (MA), passou um bom tempo observando cada detalhe do mercado em Barcarena. Foi através da percepção da dificuldade enfrentada por muitos pais e mães nesse período, que ela pensou em abrir algo semelhante à sua empresa no Maranhão, mas voltada e adaptada para o público infantil. A Sportbrinque vai para suas primeiras atividades com grupos de crianças de 3 a 12 anos na Vila dos Cabanos. A expectativa é a melhor possível.

“Depois que tive a ideia fui falar com a dona da Lu Arena, bastante conhecida aqui, explicando a proposta. Fizemos uma parceria e as atividades vão ocorrer nesse espaço. Será uma hora e meia de aula em cada atividade funcional lúdica. Conseguimos mostrar aos pais que esse conjunto de a atividades que realizamos são importantes para trazer estímulos e desenvolver o corpo, os músculos, trazer brincadeiras novas e reconectar com as antigas. A Sportbrinque tem um programa de estimulação infantil, a metodologia é misturar um pouco de tudo, do exercício funcional do crossfit aos esportes com bola e as brincadeiras tão conhecidas, como amarelinha, pula-pula entre outras”, diz a empresária maranhense.

Próximo a arena onde vão ocorrer as atividades da empresa de Renata, uma outra iniciativa vem atraindo também a atenção de papais e mamães barcarenenses. O Espaço Criança Feliz, também localizado numa casa de eventos na Vila do Cabanos, abriu inscrições para crianças participarem da colônia de férias. Essa também é a primeira vez que Keila Sodré, idealizadora da colônia, se arrisca no ramo. Professora de reforço escolar, Keila começou a perceber que muitos pais e mães reclamavam durante esse período, principalmente sobre o tempo que seus filhos passavam em telas ou sem fazer nada em casa. O número crescente de pedidos de pais para que Keila abrisse uma colônia de férias em dezembro a encorajou.

Atividades físicas estão na agenda das colônias de férias da criançada (Divulgação/ Espaço Criança Feliz)

“As atividades vão acontecer nos próximos três finais de semana. Isso foi após muitos pedidos, principalmente das mamães que não tinham com quem deixar seus filhos nesse período de férias. Serão cinco professoras à frente de atividades relacionadas com temas como sustentabilidade, criatividade, desenvolvimento, além das brincadeiras que eles tanto amam”, diz a professora, fazendo questão de ressaltar que optou por abrir uma colônia de férias pelo amor que sente ao ver crianças felizes.

Benefícios das colônias de férias

1. Prática de atividades físicas

A colônia de férias é uma ótima razão para seu filho se envolver em muitas brincadeiras e jogos em grupo. Assim, a criança pratica atividades físicas, aprende coisas novas e usa de sua energia durante quase o dia todo. É um bom momento para brincar de pular, agachar, correr, chutar, puxar, empurrar, rolar e se divertir muito!

Nas colônias de férias, é comum o incentivo de atividades físicas por meio do esporte em grupo — trabalhando a socialização, como veremos no próximo tópico — e de hábitos saudáveis também na alimentação e higiene.

2. Trabalha a socialização

Crianças são extremamente sociáveis justamente por estarem vivendo uma fase da vida de constantes descobertas. Porém, com o grande uso de dispositivos móveis, essa habilidade tem ficado um pouco de lado, dando lugar ao entendimento (às vezes) precoce de mídias digitais.

Em contrapartida a esse comportamento, boa parte das atividades desenvolvidas durante a colônia de férias é feita em grupo. Assim, as crianças aprendem a se socializar mais, trocar ideias, respeitar o próximo e a valorizar o trabalho em grupo. Essa é uma ótima oportunidade de incentivar que a criança tenha uma folga de computadores, celulares e videogames. Na colônia, a troca de experiências acontece “ao vivo” e tem espaço para muita conversa e momentos para explorar as habilidades sociais e comunicativas dos pequenos.

3. Estimula a criatividade e outras habilidades

Aliado à maior prática de atividades físicas e estímulo da socialização da criança, o ambiente da colônia também propicia o desenvolvimento e refinamento de habilidades criativas. Recheada de atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, o que não falta para as crianças em uma colônia de férias são oportunidades para estimular o raciocínio lógico e habilidades artísticas. Atividades como teatro, música e até mesmo artesanato são trabalhadas. É um momento ótimo para a criança desenhar mais, colorir e fazer arte! Sendo assim, é uma boa oportunidade para estimular a imaginação e descobertas. Em um ambiente de total imersão como o de uma colônia de férias, seu filho estará centrado no aprendizado ao longo dos dias e com muita diversão.

4. Segurança para brincar

Um dos fatores que fazem muitos dos pais não considerarem uma colônia de férias logo de cara é o fato de deixarem seus filhos com pessoas que eles não conhecem. É muito compreensível, mas sabendo escolher a instituição certa, não há com o que se preocupar. Todas as atividades em uma colônia de férias confiável são supervisionadas por monitores capacitados. Então, os pais podem ficar tranquilos quando deixam os filhos em um ambiente assim.

5. Estimula a alimentação e hábitos saudáveis

O ambiente das colônias de férias também estimulam alimentação e hábitos saudáveis. Afinal, é dever dos organizadores oferecer comidas mais naturais e incentivar os bons costumes. Assim, com atenção focada no bem-estar das crianças, as refeições feitas em uma colônia de férias são, normalmente, muito saudáveis. Dessa forma, é possível que seu filho continue desenvolvendo bons hábitos alimentares, mesmo fora de casa. Algumas das atividades realizadas durante esses dias podem envolver experimentar frutas, verduras e legumes não tão comuns nos lares, explorando os variados sabores por meio de sucos, vitaminas e sobremesas.