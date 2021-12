Servidores e usuários do Detran deverão apresentar comprovante de vacinação

Buscando atender o que determina o Decreto Estadual nº2.044, que visa estimular a imunização contra a covid-19 no Pará, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará (Detran-Pa) começou a exigir o comprovante de vacinação para o ingresso nas dependências do órgão. A medida é válida tanto para servidores como também para o público em geral.

Segundo a determinação, os servidores e usuários do Detran-Pa deverão apresentar o passaporte vacinal para qualquer tipo de serviço presencial no órgão. A carteira de vacinação poderá ser apresentada através do certificado emitido pelo Ministério da Saúde ou pelo aplicativo “Conecte SUS”, associado ao documento de identidade oficial com foto.

Pessoas não vacinadas só poderão acessar o órgão por meio de comprovação sobre a impossibilidade da administração de quaisquer vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde contra a covid-19, sendo necessária ainda a apresentação de exame RT-PCR negativo, realizado nas últimas 48 horas.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)