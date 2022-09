Servidores da Educação paralisam atividades nesta sexta (23)

Durante a manhã desta sexta-feira (23), servidores da rede municipal de Educação estiveram mobilizados em frente à Secretaria Municipal de Obras da cidade. O local foi escolhido por ser onde normalmente o prefeito Sebastião Miranda Filho despacha assuntos da administração municipal.

Em ofício enviado à Secretaria Municipal de Educação (Semed) no último dia 5 de setembro, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) solicita reunião para tratar das reivindicações. Entre as pautas, estão reajuste de 23,24% relativo ao piso do magistério, jornada de trabalho com 1/3 de hora-atividade e enquadramento das promoções de classes superior, especialistas, mestres e doutores.

Durante a concentração de servidores, a coordenação do Sintepp acusou a Semed de travar a agenda de negociações desde o fim da última greve, realizada em junho. "Até ontem (22), nós não tínhamos sequer uma previsão para inicar as negociações com a Secretaria. Só tivemos definições hoje, com a nossa mobilização. Tivemos que paralisar aqui para ser ouvidos", disse a coordenadora do sindicato, Joyce Rebelo, afirmando ainda que a intenção da gestão era negociar somente após as eleições. "Hoje, conseguimos marcar uma reunião para a próxima quarta-feira (28)".

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação de Marabá informou que as tratativas com relação ao SINTEPP estão sendo feitas entre a diretoria do sindicato e a gestão. A assessoria afirma ainda que já há reunião marcada para as próximas semanas para que haja discursão dos itens da pauta apresentada recentemente. Todo o processo está sendo, segundo a Semed, tratado com o respeito devido os educadores, sendo que as pautas estão sendo discutidas e, na medida do possível, resolvidas.