Serviço de Referência Especializado em Dermatologia na Uepa/CCBS é entregue pelo Governo do Estado

A Dermatologia da Universidade do Estado do Pará (Uepa), referência na área, localizada no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), atualmente como Serviço de Referência Especializado em Dermatologia pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), foi inaugurada nesta quarta-feira, 8, pelo Governo do Pará. A entrega foi feita pela vice-governadora Hana Tuma e ocorre dentro das ações pelo aniversário de 409 anos da capital Belém.

Com o reconhecimento da Sespa, o serviço está integrado ao sistema de regulação estadual para consultas por meio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Isso formaliza o ambulatório como uma unidade de saúde do Estado, funcionando em parceria com a Uepa. O CNES é o sistema oficial da base de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde pelo Ministério da Saúde (MS).

A vice-governadora Hana Tuma destacou a importância da entrega do novo Serviço de Referência Dermatológica da Uepa, que conta com uma estrutura moderna e inédita no estado. O espaço possui duas salas cirúrgicas, dez consultórios, e uma sala de fototerapia — o primeiro equipamento público do tipo no Pará.

A vice-governadora Hana Tuma destacou a importância da entrega do serviço

"Estar na UEPA é motivo de muito orgulho e honra. Quero parabenizar toda a equipe da universidade, motivada e faz toda a diferença com esse atendimento humanizado para os pacientes. Somos um governo marcado por entregas e resultados como a inauguração deste Serviço de Referência, com a ampliação do atendimento e do alcance. Estamos muito felizes em entregar esse serviço à população. É um equipamento completo, com estrutura, profissionais capacitados e tecnologia para atender a área da dermatologia, essencial para a saúde", afirmou.

Referenciada pela Sespa, a nova unidade também contribui para a captação de recursos, o que permitirá a ampliação do número de consultas e cirurgias realizadas, beneficiando ainda mais pacientes no estado.

Participaram da solenidade, o reitor da Uepa, Clay Chagas, a secretária da Sespa, Ivete Vaz; o vice-prefeito, Cássio Andrade, diretores do Centro de Ciências Biológicas da instituição, demais autoridades e servidores da instituição.

O reconhecimento da Sespa possibilita o aumento e a implementação de novas modalidades de tratamento e a elevação da qualidade do serviço prestado, conforme a professora e coordenadora do Serviço de Dermatologia da Uepa, Regina Carneiro. No ano de 2024, foram realizados cerca de 8 mil atendimentos dermatológicos para a comunidade, todos referenciados pela Sespa, atendendo pacientes do estado inteiro.

"A expectativa é que a gente possa dobrar esse número de atendimento, principalmente a quantidade de pacientes submetidos a pequenos procedimentos cirúrgicos, no que tange ao câncer de pele, porque nós contamos agora com mais profissionais e duas novas salas de pequenos procedimentos, diminuindo a fila de espera do câncer de pele e reduzindo, sobretudo, a necessidade de ocupar fluxos e leitos hospitalares e salas de cirurgias de grande porte, visto que o câncer de pele diagnosticado precocemente pode ser tratado cirurgicamente, ambulatorialmente. A gente também tem, por exemplo, a expectativa de aumentar o atendimento na fototerapia, porque a fototerapia que nós temos aqui na dermatologia é a única cabine pública do estado do Pará, onde a gente consegue tratar vitiligo, psoríase, a gente pode tratar inclusive linfoma, que é um câncer sistêmico, do sistema linfático". E complementou: "a gente não faz só o atendimento, a gente estuda a doença, podemos propor novos tratamentos, e essa é a nossa ideia, ampliar sempre mais, pretendemos duplicar os atendimentos em 2025, elevar a qualidade do serviço prestado e continuar ensinando dermatologia e tratando as doenças dermatológicas que comprometem a nossa população, como as tropicais e as doenças relacionadas ao nosso clima na Amazônia", destacou a médica e professora do CCBS/Uepa.

Atendendo todas as doenças dermatológicas, a unidade conta com uma sala de fototerapia que é um tratamento realizado em uma cabine de luz. A Uepa é a única instituição pública a oferecer o serviço de fototerapia de forma acessível gratuito prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado. Entre os demais atendimentos, realiza diagnóstico e tratamento de câncer de pele, hanseníase, cirurgias dermatológicas, tricoscopia, dermatoscopia, dermatologia pediátrica; uso de medicações imunobiológicas para psoríase e hidradenite supurativa e crioterapia.

O ambulatório de dermatologia no campus II/CCBS existe há 30 anos e, durante esta trajetória, já atendeu mais de 55 mil pacientes de todas as faixas etárias da população paraense, com todos os procedimentos ofertados exclusivamente pelo SUS. Ano passado, o espaço também foi credenciado, mais uma vez, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) por mais cinco anos. A equipe de saúde é formada por 6 médicas dermatologistas docentes, 6 médicos preceptores voluntários, uma biomédica que é micologista, uma patologista; 9 médicos residentes, 4 médicos especializandos em dermatologia e, a partir de março, mais 3 médicos dermatologistas e uma cirurgiã plástica.

Além do atendimento à comunidade, o Serviço de Dermatologia da Uepa também desempenha um papel fundamental no tripé universitário que abrange o ensino, pesquisa e extensão, funcionando como um centro de treinamento para graduandos do curso de Medicina e residentes da universidade, contribuindo com excelência para a formação prática e acadêmica dos futuros profissionais da área.