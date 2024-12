Hospital Regional de Salinópolis inicia serviço de raio x digital

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), entregou nesta segunda-feira (30/12), o novo equipamento de raio x para o Hospital Regional Dr. Olympio Cardoso da Silveira, em Salinópolis, região nordeste do Estado. O aparelho possui um sistema avançado de imagem, fundamental para um diagnóstico médico mais preciso e seguro.

O novo raio x digital foi adquirido por R$ 307.990,30 e permite imagens de alta resolução, processamento digital rápido, reduzindo o tempo de espera dos pacientes. Além disso, o equipamento de ponta tem baixa emissão de radiação e interface intuitiva, o que facilita a operação por parte da equipe técnica.

Investimento

A aquisição do novo equipamento de raio x representa um avanço considerável na rede pública de saúde do Estado, disponibilizando tecnologias inovadora para um atendimento de saúde eficaz e seguro.

“O Hospital Regional de Salinas cada vez mais representa um importante equipamento para atender a toda esta região. Lembrando que Salinas é uma das cidades que tem um fluxo turístico e populacional, que exige que nós possamos ter atenção em quem mora aqui, mas também preparar a retaguarda dos momentos de ampliação da população que circula pela cidade. Por isso, nós temos investido fortemente em equipamentos, como tomógrafo e raio x digital, para que os casos que necessitem destes exames, nós possamos ter laudos e diagnósticos rápidos”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Para Sipriano Ferraz, secretário adjunto de gestão de políticas públicas de saúde, o novo equipamento é mais um exemplo do compromisso do Governo do Estado em garantir acesso a serviços de saúde de qualidade para todos. “Esse trabalho faz parte da reestruturação, revitalização e modernização do Hospital Regional de Salinópolis. Agora nós estamos marcando mais um ponto importante, com a troca do equipamento de raio x. Temos aqui um equipamento full digital, que é um dos mais modernos do mercado, para atender a nossa população. Nosso hospital atende tudo de média complexidade, então hoje nós conseguimos ofertar ao cidadão que precisa por uma urgência é qualquer tipo de tratamento”, destacou.

Aquisição diminui o tempo de espera dos pacientes (Marcelo Lelis / Agência Pará)

Dona Marta Maria Batista, agricultora e residente em Salinas, comemorou a nova aquisição. “Estava tentando fazer esse exame há muito tempo em Fortaleza e não consegui, agora vou ter acesso a serviço de graça aqui no hospital. Estou muito feliz. O hospital está de parabéns, aqui somos muito bem atendidos”.

Para Luana Noronha, diretora do Hospital Regional de Salinópolis, com a entrega do novo raio X haverá melhora significativa nos serviços de saúde oferecidos no local. “Agora nós teremos exames de raio x radiológico de alta resolução, principalmente também com a emissão de laudos, que era um serviço que anteriormente nós não tínhamos. Posso dizer como gestora e também como usuária, que nunca tivemos tanto investimento na área da saúde nesse hospital. É uma nova era”, pontuou a gestora.