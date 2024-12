Bebês nascidos no Natal ganham ensaio fotográfico em hospital de Santarém

Cinco bebês que nasceram nesta quarta-feira (25/12), dia de Natal, ganharam um ensaio fotográfico especial no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), no oeste do Pará. As fotos com o tema natalino foram feitas no setor de berçário e contaram com roupas alusivas à data.

O ensaio para celebrar a chegada dos bebês foi organizado pela equipe do hospital. Os pais e responsáveis dos recém-nascidos ficaram emocionados e aprovaram a iniciativa de eternizar esse momento de felicidade por meio do ensaio. A mamãe Keyte Anny Mendonça do Nascimento expressou gratidão pela iniciativa. “Quero agradecer a vocês por todo o cuidado e dedicação com meu filho. Achei o ensaio fotográfico maravilhoso, ficou realmente muito lindo. Ele está bem espertinho e saudável, e eu sou muito grata por tudo.”

Bebê durante ensaio fotográfico em Santarém (Foto: Divulgação)

Para a enfermeira Sirley Aguiar, o ensaio fotográfico teve como objetivo criar memórias especiais para as famílias. “Neste Natal, essas famílias receberam o maior presente de todos: um novo integrante.”

A técnica de enfermagem Roneiva Lima ressaltou que momentos como esse tornam o Natal ainda mais significativo. “Foi mágico para todos nós, trazendo alegria não apenas para as famílias, mas também para aqueles que têm o privilégio de vivenciar a chegada desses pequenos milagres.”

A iniciativa foi fruto da dedicação da equipe plantonista, composta por profissionais de enfermagem, fisioterapia e técnicos, com o propósito de tornar o ambiente mais acolhedor e humanizado para mães e recém-nascidos.

Bebês ganham ensaio fotográfico em hospital de Santarém (Foto: Divulgação)

Entre 2017 e 2024, a obstetrícia do HMS realizou mais de 19.310 partos normais e 9.944 cesáreas, totalizando mais de 29,2 mil partos no período. Em 2023, mais de 14.218 gestantes foram atendidas, e em 2024, já são 2.593 partos registrados.

A Ala Materno-Infantil do HMS dispõe de 44 leitos, um berçário e salas integradas para Pré-parto, Parto e Pós-parto (PPP). Essas salas oferecem leitos, poltronas para amamentação, berços aquecidos e duas banheiras para partos humanizados, promovendo conforto e bem-estar às mães.

*Com informações do Portal Institucional de Santarém.