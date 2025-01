Primeira bebê paraense do ano nasce no Hospital Municipal de Santarém

A primeira bebê paraense de 2025 é de Santarém. Às 4h44 do dia 1º de janeiro, a Heloíse veio ao mundo na Ala Materno-infantil do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), trazendo emoção para sua mãe, Euciane Alves, de 21 anos, e para toda a equipe plantonista que acompanhou o nascimento.

Euciane deu entrada no hospital por volta das 13h do dia 31 de dezembro. A pediatra, Adriane Vieira, que acompanhou o nascimento da pequena Heloíse falou sobre o quadro clínico. “O parto foi vaginal, bem tranquilo, bebê nasceu com 3,920kg, saudável e já está com a mãe”, destacou.

Para a mamãe de primeira viagem, a emoção não poderia ser maior. “Estou muito feliz por ela ter nascido com saúde e ainda mais neste dia tão especial. Agora é só cuidar dela”, disse, sorrindo enquanto observava a filha nos braços.

Entre 2017 e 2024, a obstetrícia do HMS realizou mais de 19.310 partos normais e 9.944 cesáreas, totalizando mais de 29,2 mil partos no período. Em 2023, mais de 14.218 gestantes foram atendidas, e em 2024, já são 2.593 partos registrados.

A Ala Materno-Infantil do HMS dispõe de 44 leitos, um berçário e salas integradas para Pré-parto, Parto e Pós-parto (PPP). Essas salas oferecem leitos, berços aquecidos e duas banheiras para partos humanizados, promovendo conforto e bem-estar às mães.