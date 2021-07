Semas orienta veranistas sobre o descarte adequado de lixo nas praias

Visando coibir o descarte impróprio de lixo nas praias durante o veraneio, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), em parceria com a entidade que comanda as ações da Remada Tenda Verde - nos balneários do nordeste do Pará - lançou a campanha “Junho Sem Plástico”. A iniciativa vai orientar e sensibilizar - através da coleta seletiva e educação ambiental - turistas, comerciantes e moradores sobre o descarte adequado de resíduos plásticos. Esses resíduos podem adoecer, ferir ou matar animais silvestres que confundem o plástico com alimento.

“A preocupação é manter a beleza cênica dos espaços de lazer e a segurança dos usuários e dos animais que circulam e habitam esses ecossistemas. Os resíduos deixados nesses ambientes descaracterizam e desequilibram os biomas, atraem vetores de doenças e sujam os ambientes”, relata o gerente de Programas e Projetos de Educação Ambiental da Semas, Edira Vidal.

O "Julho Sem Plástico" é uma campanha que começou no Reino Unido, em 2011, e que se espalhou pelo mundo. No Brasil, a tag #julhosemplastico tem sido usada como um apelo à população para evitar a utilização desse material poluente e não descartá-lo de forma inadequada no meio ambiente.

“O problema com resíduos sólidos se intensificou com o uso indiscriminado de objetos descartáveis. O descarte inapropriado gera poluição do solo, água e ar, o que contribui com a morte de diversas espécies de plantas e animais, além de prejudicar a saúde e qualidade de vida das pessoas” avalia a bióloga da Semas, Mary Anne Gama.

A bióloga ainda indica que “...a solução para essa situação é a implementação de aterros sanitários, coleta seletiva regular e reciclagem. A diminuição do consumo de produtos descartáveis e a promoção da educação ambiental contribuirão para a sensibilização da população”.

O uso de canudos de plástico está proibido no Pará desde 24 de março deste ano, com a publicação da Lei n° 9.229, pelo governo do Estado, que obriga o uso e fornecimento de canudos de papel biodegradável e reciclável por restaurantes, bares e lanchonetes. O canudinho ecológico também será obrigatório em outros estabelecimentos que vendem bebidas, como barracas que funcionam em praias, praças e feiras, assim como por vendedores ambulantes. Os estabelecimentos têm prazo de 180 dias, a partir da entrada em vigência da lei, para se adequar às novas normas.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado - coordenador do núcleo de Atualidades)