Seleção de vôlei de Barcarena está a caminho do campeonato intermunicipal

O vôlei é um dos esportes mais populares no Brasil e mesmo de forma mais tímida, a modalidade também é bastante praticada nos interiores do Pará. Barcarena, por exemplo, possui uma equipe que representa a cidade do nordeste paraense em competições pelo Estado. A Seleção masculina do município venceu a etapa do Baixo Tocantins dos Jogos Abertos do Pará (Joapa). Agora, o time se prepara para disputar o Campeonato Intermunicipal dos Interiores, em agosto.

"Estamos contando com o retorno da nossa preparação. Nós vamos focar em duas competições: o Intermunicipal e na fase estadual dos Jogos Abertos do Pará", relatou Lucas Rudyson, ponteiro da Seleção de Barcarena.

No Joapa, Elder Santos, levantador e capitão do time, afirmou que o grupo mostrou a sua força no vôlei, já que a região do Baixo Tocantins tem equipes muito fortes.

"Foi uma competição muito forte. A nossa região é bastante disputada, com um nível técnico muito alto. Foi muito gratificante [ganhar a etapa], por a gente não ser os favoritos ao título e acabar sendo campeão", relatou o jogador.

Em 2020 a Seleção de Barcarena foi campeã do Intermunicipal de Interiores e em 2021 ficou com o vice. Assim, a expectativa é de que eles cheguem fortes neste ano para conquistar o bicampeonato no Intermunicipal e na fase estadual do Joapa.

"Temos uma equipe muito boa. Com os treinamentos e o apoio de todos, a gente sempre conseguiu segurar o nome de Barcarena no topo e esse ano não vai ser diferente", afirmou o atleta, que começou a jogar vôlei por meio do projeto Construindo Jogo, no município.

Normalmente, as competições de vôlei no município são organizadas pela Secretaria de Esportes da cidade. Elder ressaltou que o esporte em Barcarena poderia ser melhor.

"O cenário do vôlei aqui poderia ser um pouco melhor se tivesse mais incentivo para os atletas adultos e não apenas uma preocupação com a base, que depois disso, tivesse mais suporte para as equipes", pontuou Elder Santos.