Treino coletivo leva mais de 200 atletas à orla do Caripi em Barcarena

Mais de 200 atletas amadores participaram do treino coletivo de corrida e ciclismo em Barcarena, na manhã deste sábado (9). O evento teve o objetivo de arrecadar fundos para as despesas da viagem do triatleta Claudinei Souza à Eslováquia, onde irá participar do Mundial de Triathlon de Longa Distância 2022.

Com largada às 6h30 para ciclistas e às 6h30 para corredores, os participantes percorreram 7 km na orla da praia de Caripi. Inscritos tiveram direito a medalha de finisher, hidratação, além de aproveitar uma mesa de frutas pós-treino e sorteio de brindes.

Treino coletivo teve apoio de mais de 200 atletas da cidade (Ori Junior)

Além da arrecadação por meio do valor da inscrição, que custou R$ 40, o evento também serviu para aprimorar as performances dos atletas. “Também tivemos como objetivo passar algumas informações técnicas para melhorar o treino de todos os ciclistas e corredores, dando a eles informações para que possam estar se auto avaliando e melhorando seus desempenhos individuais”, explicou Claudinei.

A ação contou com o apoio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e das empresas Hotel Equinócios, Alfa Energia Solar, SoftHome e Samus Ambiental.

Rumo ao Mundial

Claudinei Souza, 38 anos, trabalhador da indústria e triatleta, vai participar do campeonato entre os dias 18 a 21 de agosto. “Agora entendo que vou competir por 200 atletas que manifestaram o apoio”, disse agradecido após o evento.

O triathlon é um esporte olímpico que engloba três modalidades esportivas: natação, ciclismo e corrida, executadas sem interrupção entre uma e outra. A prática exige muito preparo físico e mental.