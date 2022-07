Atleta de Barcarena é classificado para o Mundial de Triathlon na Eslováquia

Barcarena terá representante no Mundial de Triathlon de Longa Distância 2022. Claudinei Souza, 38 anos, trabalhador da indústria e triatleta, vai para a Eslováquia participar do campeonato entre os dias 18 a 21 de agosto. Para isso, diariamente treina corrida e ciclismo nas ruas e natação nas águas da cidade.

“Todos os dias começo meu treino às 4h da manhã. Nas ruas, treino ciclismo ou corrida. Depois vou para o trabalho. No início da noite treino natação e depois, finalizo com musculação. A natação em água aberta, faço nas praias de nossa cidade, o que me dá força e ajuda a lidar com as ondas, vento; mas a maior parte dos treinos, é na piscina, para desenvolver mais técnica”, conta.

Após vencer um quadro de sedentarismo e driblar um joelho com ligamento rompido, Claudinei é exemplo de superação. Depois que tomou a decisão de se movimentar, há apenas cinco anos, não parou mais.

“Por causa do meu joelho, entrei em um estado de sedentarismo que já estava me prejudicando. Para sair dessa situação, comecei a praticar ciclismo de longa distância, fazendo pedal de Belém para São Miguel do Guamá, Belém até Salinas, quando decidi buscar um desafio maior. Então procurei uma assessoria de treinamento, quando o meu treinador percebeu que eu poderia fazer algo mais. Em novembro de 2017, já estava participando do meu primeiro triathlon, o Meio Ironman, em Fortaleza”, relata.

“Sou uma pessoa comum”

Participar de competições nunca foi sua maior ambição. Claudinei explica que foi preciso um olhar mais atento de outra pessoa para que o fizesse enxergar o que sozinho, não enxergava. “A gente começa sem acreditar em nossas próprias forças. Não achei que chegaria lá, comecei apenas para ver no que ia dar. Mas ter um acompanhamento profissional, que me ajudasse a perceber meus talentos, foi essencial. Só a partir disso que percebi que dava para alcançar um pódio”, diz emocionado.

“É muito gratificante representar minha cidade neste campeonato mundial. Ainda mais porque eu sou uma pessoa comum, a única coisa que faço é acordar um pouco mais cedo que as pessoas e encaixo na minha rotina os meus treinos. Eu também sou cristão, também vou aos cultos. E felizmente, tenho me dado conta de tudo. Então, fico feliz em poder mostrar que basta ter uma tomada de decisão, que você consegue chegar lá”, finaliza.

Evento arrecada fundos

Com o objetivo de arrecadar fundos para as despesas da viagem de Claudinei à Eslováquia, o triatleta, com seus amigos e parceiros, está promovendo um treino coletivo de corrida na praia do Caripi, no dia 9 de julho. A largada será às 6h30 para percorrer 7 km.

A organização estima a participação de 200 corredores. Para participar, os interessados devem contribuir com valor de R$ 40. Todos ganharão medalha de finisher, hidratação, além de aproveitar uma mesa de frutas pós-treino e sorteio de brindes.

Conquistas