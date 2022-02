Sefa apreende 12 toneladas de pimenta do reino sem nota fiscal em Cachoeira do Piriá

Nesta quarta-feira (9), 12 toneladas de pimenta do reino - que eram transportadas sem nota fiscal - foram apreendidas pela unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) de Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, fronteira com o Maranhão. A mercadoria foi avaliada no valor de R$ 259,2 mil.

VEJA MAIS

“O valor foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 79.315, referentes a ICMS e multa. O veículo transportador apresentou notas fiscais referentes a 20 mil quilos de pimenta do reino, vindos de São Mateus/ES, com destino a Tomé-açu, no Pará. Entretanto, após conferência da carga, constatamos que havia 12 mil quilos a mais que o informado nas notas fiscais”, explicou o coordenador da unidade fazendária, Rafael Brasil.

Segundo o coordenador, buscando reduzir o pagamento do imposto estadual, houve a tentativa de passar um volume muito maior que o informado na nota fiscal apresentada.

A Secretaria da Fazenda tem oito unidades de controle de mercadorias em trânsito. Duas delas funcionam na capital: a Coordenação de Belém, responsável pela gerência das ações de trânsito e a Coordenação de Portos e Aeroportos, que controla o comércio exterior.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)