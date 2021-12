PRF apreende 63 mil latas de cerveja sem nota fiscal em Anapu

Na última segunda-feira (30), durante fiscalização no km-490 na rodovia BR-230, em um trecho no município de Anapu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 63 mil latas de cerveja e 50 fardos de açúcar sem nota fiscal, que estavam sendo descarregadas em um depósito de um supermercado às margens da Transamazônica. A mercadoria estava em um veículo automotor utilizado para transporte de cargas muito pesadas (tipo Cavalo Trator), que tracionava um semirreboque.

Ao ser questionado sobre a documentação do veículo e da carga, o condutor afirmou que a mercadoria que estava descarregando não possuía nota fiscal e apresentou à equipe somente os seus documentos pessoas e do veículo. Ele afirmou também que transporta mercadorias constantemente para aquele município do sudoeste paraense, e que já havia realizado outras entregas de cerveja sem nota fiscal para a mesma empresa.

Durante a abordagem, uma mulher se apresentou à equipe como sendo proprietária da empresa onde a carga sem nota fiscal estava sendo descarregada. Indagada sobre o fato de estar recebendo mercadorias sem nota fiscal, ela informou que não tinha a intenção de receber os produtos sem documentação e que não sabia da falta das notas fiscais. As informações que divergiam das prestadas pelo condutor do veículo.

Diante dos fatos, foi realizado o flagrante do crime previsto no Art. 2º da Lei 8.8137/1990, com pena podendo chegar a dois anos de detenção e pagamento de multa. Na ocasião, o condutor do veículo e a proprietária da empresa que estaria recebendo o carregamento assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Após a realização dos procedimentos cabíveis no local, o remetente da mercadoria regularizou a situação da carga, emitindo as notas fiscais, posteriormente apresentadas pelo condutor à PRF. Diante disso, o veículo e a carga foram liberados e a ocorrência foi encaminhada a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA) para as demais providências. A equipe constatou após checagem na documentação emitida, que a carga possuía o valor de R$145.164,50 (cento e quarenta e cinco mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)