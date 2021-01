Seduc segue distribuindo vale-alimentação a 576 mil alunos da rede pública estadual

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) inicia nesta quarta-feira (20) a distribuição da sétima recarga do vale-alimentação escolar aos alunos da rede estadual da região do Carajás. Ao todo, 12 municípios terão acesso ao benefício.

O vale-alimentação da região do Carajás será destinado a famílias de alunos matriculados em Bom Jesus do Tocantins; Brejo Grande do Araguaia; Canaã dos Carajás; Curionópolis; Eldorado dos Carajás; Marabá; Palestina do Pará; Parauapebas; Piçarra; São Domingos do Araguaia; São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.

O governo do Pará começou a redistribuir o vale na segunda-feira (18). O vale-alimentação escolar é distribuído para as regiões de integração sob a responsabilidade da empresa MaxxCard. A empresa assumiu a tarefa após o fim da primeira licitação, teve o seu contrato espirado. "Com a entrada desta nova administradora, que abrange 96 municípios e atende a 250 mil alunos da rede estadual, foi necessária a troca de cartão para que os estudantes continuassem a receber o auxílio oferecido pelo Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Educação (Seduc)", lembra a Seduc.

Os estudantes, pais ou responsáveis que ainda não realizaram a troca de cartão devem se dirigir até a escola onde estão matriculados. É preciso levar um documento original com foto. A nova licitação deve assegurar a distribuição do vale-alimentação para os 576 mil alunos da rede pública estadual. O cronograma de distribuição iniciou no dia 11 e segue até dia 26 de janeiro.

No dia 18 de janeiro, foram atendidos alunos de Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria , Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Felix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara. Nesta terça (19), o benefício chegou à região do Baixo Amazonas: Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa foram atendidos.

Veja o cronograma restante da distribuição do vale-alimentação escolar:

- Dia 20/01: Região Carajás: Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.

- Dia 21/01: Região Guamá: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santo Antônio do Tauá, Santa Maria do Pará, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia.

- Dia 22/01: Região Lago de Tucuruí: Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí.

- Dia 25/01: Região Marajó: Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa, Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

- Dia 26/01: Região Rio Caeté: Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

Serviço:

Veja aqui a lista com as datas das recargas, por região e os estabelecimentos credenciados a receber o auxílio.