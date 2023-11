Seduc abre processo seletivo para profissionais de educação especial; veja

Nesta quinta-feira (9) a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abre o Processo Seletivo Simplificado para cadastro reserva de profissionais de nível médio que pretendem trabalhar na função de Assistente em Educação Especial: tradutor intérprete em libras e acompanhante especializado.

Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de novembro, no site da Seduc. As inscrições são gratuitas e o edital já está disponível. Os candidatos aprovados serão convocados conforme a demanda e serão lotados em escolas da rede.

“Com esse novo PSS vamos fortalecer a atuação da educação especial em toda a rede estadual, garantindo condições e ferramentas adequadas e assertivas para potencializar o desenvolvimento dos nossos estudantes. Contamos com todos para tornar a educação do Pará mais inclusiva e com oportunidades de ensino-aprendizagem iguais para todos”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.



Para todos os cargos de nível médio, a remuneração é constituída de vencimento base mais auxílio alimentação de R$ 1.000,00. O vencimento base para a jornada de 36 horas semanais é de R$ 1.664,42., totalizando R$ 2.664,42. Os candidatos que não possuírem a capacitação na área, se forem selecionados, passarão por curso de capacitação na Seduc.



Para ingressarem nas vagas do PSS, os candidatos passarão por três fases de seleção

Inscrição pela internet com o preenchimento de formulário online com as regras exigidas no edital;

análise curricular, processada automaticamente a partir do banco de dados gerado com as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição online;

convocação dos candidatos para comprovação dos dados registrados, com a apresentação das documentações originais.

Os candidatos habilitados serão convocados para assinatura do contrato administrativo, que terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, de acordo com as necessidades da Seduc.