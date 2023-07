Abertura de vagas de concurso na área federal anima setor de cursinhos

A autorização para preenchimento de 3.026 vagas no serviço público federal foi bem recebida pelo segmento de cursinhos preparatórios na Região Metropolitana de Belém. Com esse anúncio, chegam a 8.146 o número de vagas abertas por concurso público neste ano. A expectativa é que os editais sejam lançados ao longo do segundo semestre e, por isso, os estabelecimentos de ensino já se preparam para atender a demanda de alunos que deve aumentar a partir do mês de agosto.

“Os cursos preparatórios, no que diz respeito aos certames federais, começarão a ofertar novas turmas a partir de agosto. No momento, estamos com turmas voltadas para a esfera estadual, mas já esperamos um aumento da demanda assim que terminar as férias. Já estamos organizando várias programações direcionadas por esses órgãos federais com aulas no formato presencial, no formato online e ao vivo ou ainda em plataforma com as videoaulas”, comenta o professor Waldomário Melo, que coordena um cursinho no bairro do Marco.

A medida também é boa na avaliação de Celio Rodrigues, que é diretor de um cursinho no município de Ananindeua. “Depois de muito tempo sem novas contratações e novos editais, esse ano estamos observando o lançamento de vários editais nas esferas federais, estadual e até municipais. Isso movimenta os cursinhos com a abertura do mercado de trabalho para professores e pessoal técnico, mas também do alunado. Sempre que se fala em novos editais, as pessoas naturalmente começam a procurar os cursinhos”, diz o professor, que também espera aumento de matriculas no próximo mês.

“Nós estamos pretendendo abrir turmas em agosto porque é um período que tradicionalmente as pessoas voltam com energias renovadas e buscam uma nova atividade. Com certeza, a demanda por novas matriculas nesse segundo semestre será puxada por esses concursos da área federal”, pontua Célio.

Os concursos autorizados abrangem 22 órgãos, entidades e agências. Entre eles, o maior número de vagas será ofertado no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 895 vagas; seguido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com 650 vagas; e os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Planejamento e Orçamento, com 100 vagas cada. A remuneração dos cargos que serão ocupados varia de R$ 6 mil a R$ 21 mil mensais.

Na semana passada, o Governo já havia anunciado a ampliação do quadro de docentes e técnico-administrativos em instituições federais de ensino, que vão contar com cerca de 5 mil novos servidores. Em razão disso, o quantitativo de vagas abertas em concursos públicos chega a 8.146.

O professor Waldomário Melo devem priorizar a preparação antecipada para os concursos públicos (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Apesar dos certames atenderem a diferentes órgãos e entidades da administração pública, Waldomário Melo explica que é possível aproveitar alguns conteúdos programáticos que são recorrentes nessas provas e assim disputar mais de um concurso. “Tem algumas disciplinas que sempre vão aparecer, como Língua Portuguesa, noções de informática, a Lei nº 8.112, que é o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Essas são as bases desses concursos federais”, afirma o professor, que destaca que a preparação antecipada aliada ao acompanhamento das aulas pode ser decisiva para a conquista da aprovação.

“A gente recomenda sempre estudar de forma antecipada. É possível que uma pessoa que começou a estudar depois da divulgação do edital seja aprovada, mas por conta do grande volume de disciplinas exigidas, fica bem mais difícil. Quem começa a estudar antes obtém uma preparação melhor tanto parte teórica quanto na prática, com os exercícios e simulados”, explica Waldomário.