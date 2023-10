Seduc divulga lista de selecionados para a produção de material pedagógico do 'Alfabetiza Pará'

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) divulgou nesta quarta-feira (4) a lista dos 15 professores aprovados em um processo seletivo voltado à escolha de autores do novo material didático complementar a ser utilizado nos 1° e 2° anos do ensino fundamental, que será elaborado exclusivamente para o Programa “Alfabetiza Pará”.

Com a proposta de auxiliar os municípios no processo de ensino e aprendizagem das crianças durante o período de alfabetização, o Governo do Estado, por meio da Seduc, lançou o programa “Alfabetiza Pará”, que dispõe de formação, recursos financeiros e pedagógicos para potencializar o processo de alfabetização na rede pública de ensino.

Realizadas em agosto de 2023, as inscrições bateram recorde ao registrar 717 docentes paraenses interessados em compor a equipe. Desses, 41 avançaram para a fase de entrevista, resultando em 15 professores com características diversas que representam as diferentes regiões e realidades do Pará. Os selecionados irão participar de uma formação complementar para fortalecer o processo de produção dos conteúdos.

Os selecionados são:

Simone Souza e Souza - Ananindeua

Alcione Ribeiro da Silva - Tomé-Açu

Humberto de Jesus Caldas Pereira - Belém

Sirlandia Viana da Silva dos Santos - Rio Maria

Lucilene da Silva Reis - Benevides

Maria Leonor Marques Lopes - Belém

Simone Souza Silva - Jacundá

Jarlene Kelly da Silva Azevedo - Prainha

Maria Odimere Andrade da Silva - Breves

Jacqueline Rodrigues Salgado - Salvaterra

Jamile e Silva Teixeira - Muaná

Rosimar Araújo - Altamira

Eliana Caldas de Araújo - Cachoeira do Piriá

Eligilda Rodrigues - Marabá e Ariete Morais - Bom Jesus do Tocantins

“A concepção de um material didático próprio, que representa a cultura e os conhecimentos do Pará, elaborado por professores de diversas regiões do estado, é fundamental para que nossas crianças tenham um maior desenvolvimento, já que, ao identificar e assimilar elementos da cultura local, o processo de aprendizagem se torna mais efetivo. Esse também é um momento de grande vitória para a edu​cação paraense”, comemorou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

“Agora, nossos profissionais voltam a ter a oportunidade de contribuir para a produção de conhecimento e material didático para toda a rede, coisa que não aconteceria há 34 anos. Estamos trabalhando para que essa seja a realidade para as demais etapas de ensino”, destacou Rossieli Soares.