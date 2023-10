Parte de telhado em escola estadual desaba em Ananindeua; Seduc diz que reparos estão sendo feitos

Parte da estrutura de um telhado da Escola Estadual Eugênia Cavalleiro de Macedo, no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, na Grande Belém desabou na última terça-feira (24). Dois estudantes do 9º ano ficaram feridos durante o incidente. A informação foi detalhada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp). A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou nesta sexta-feira (27) que reparos estão sendo feitos e as aulas ocorrem normalmente.

Ainda de acordo com a informação divulgada pelo Sintepp, toda a estrutura da unidade está danificada e apresenta riscos à comunidade escolar. Outros pontos do colégio também possuem chances de vir ao chão. Por conta do desabamento, as aulas no local foram suspensas temporariamente após a queda da estrutura. Vídeo que circula nas redes sociais mostram alunos e funcionários assustados com a cena.

Informações que circulam pelas redes sociais dão conta de que dois alunos ficaram feridos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre os possíveis estudantes que teriam se machucado, mas a secretaria não confirmou o fato. E, ainda, não há informações sobre o estado de saúde deles. Não se sabe, até o momento, se demais alunos ou funcionários da unidade também tiveram ferimentos.

Confira a nota da Seduc na íntegra:

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que a empresa responsável pela recuperação da estrutura já iniciou os trabalhos, e que as aulas ocorrem normalmente na unidade.