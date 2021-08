Seap quer instalar fábrica de bloquetes nas unidades penais do Pará

A Secretária de Estado de Administração Penitenciária (Seap) quer instalar uma fábrica de bloquetes nas unidades penais do Pará. O objetivo dessa iniciativa é ajudar na geração de renda e remição de pena. E a instalação de uma fábrica de bloquetes no sistema penitenciário foi discutida, na tarde de quarta-feira (18), pelo secretário da Seap, Jarbas Vasconcelos, pelo deputado federal Vavá Martins (Republicanos) e pelo coordenador do Projeto Universal nos Presídios (UNP), Henrique Pires, na sede da Secretaria, em Belém. A fábrica é um dos projetos que serão implementados nas unidades penais do Pará.

A produção de tijolos pelos internos visa contribuir para a remição de pena e garantir a renumeração de um salário mínimo, dividido em quatro partes: 25% para despesas do interno; 25% para a família; 25% depositados em uma poupança para o custodiado utilizar quando sair do cárcere e 25% ressarcidos ao Estado pelas despesas com a manutenção do interno.

Na reunião também foram discutidos projetos mantidos pela Igreja Universal, uma das instituições parceiras da Seap no incentivo à reinserção de internos. Segundo Henrique Pires, foram abordadas diversas melhorias no sistema penitenciário, desde o uso da mão de obra do apenado até a assistência religiosa. “É uma oportunidade de trabalho para os internos. Com essa parceria da Seap e Igreja Universal nós vamos colocar essa força para trazer melhorias para o sistema prisional”, disse.

A iniciativa, aliada às políticas já implementadas pela Secretaria, apoiará o retorno dos apenados ao convívio social com capacitação profissional. O deputado Vavá Martins acrescentou que “o interno vai ter um espaço para trabalhar, alimentar a família fora do sistema e diminuir a pena. O Estado ganha, todos ganham”. O secretário Jarbas Vasconcelos ressaltou que a Igreja tem feito um trabalho colaborativo na recuperação dos custodiados, “levando ajuda e paz, fazendo momentos de clamor aos nossos servidores e internos. Agradecemos a parceria e o apoio”.