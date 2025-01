Santarém vai ganhar Policlínica estadual com equipe multiprofissional

A cidade de Santarém, no oeste paraense, se prepara para receber a primeira Policlínica da Região de Integração Baixo Amazonas. As obras estão em fase de acabamento nos serviços de piso, forros, pavimentação e drenagem de estacionamento, fechamento de muros e grades, além da iluminação.

Com 90% da obra total finalizada, os serviços agora se concentram no acabamento de portas e janelas, climatização e, futuramente, na organização das salas com os equipamentos que vão ser utilizados nos atendimentos de urgência e emergência.

A movimentação diária no local mexe com o imaginário da universitária Janaína Barbosa. Todos os dias ela espera a condução na parada de ônibus, ao lado do novo equipamento de saúde pública, e se surpreende com a evolução da obra que vai contribuir para descentralizar o atendimento a rede estadual de saúde, em Santarém.

“Eu fico feliz em saber que as obras estão na fase final porque é mais um empreendimento onde as pessoas poderão ser atendidas gratuitamente. Vai ajudar no problema da saúde, aqui em Santarém, porque aonde a gente vai, está tudo lotado, então com a vinda da Policlínica as pessoas vão poder ser atendidas de uma forma mais rápida e respeitosa,” afirmou a universitária.

A Policlínica tem uma área total de 2 mil m², e vai ofertar 36 especialidades médicas, com estrutura para fazer diagnósticos por imagens com tomógrafo, ressonância magnética e raio-x, e vai atender como um suporte integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O equipamento público foi pensado para oferecer saúde de qualidade, reduzir desigualdades no acesso e atender de forma integrada às demandas da população. “Uma policlínica desse porte, com certeza vai melhorar o atendimento para o usuário porque o paciente que precisa ser atendido aqui na região, às vezes, tem que se deslocar para uma outra cidade. E com essa obra pronta, já vai ter, com certeza, esse suporte aqui na cidade de Santarém”, disse o mototaxista Miguel da Silva.

O trabalhador também destaca os benefícios que a entrega do espaço vai trazer para quem trabalha no transporte de passageiros na cidade. “A vinda da Policlínica, além do atendimento em saúde, vai gerar emprego e renda, tanto para quem é mototaxista quanto para quem vende lanches. Vai ser importante!”, comemora.

Estrutura

O prédio também vai dispor de salas de espera para 250 pessoas, laboratórios e consultórios multiprofissionais, além de espaços exclusivos para procedimentos e diagnósticos. A unidade também vai ter o Natea (Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista), ampliando o acesso ao atendimento especializado em autismo.

O Núcleo vai disponibilizar serviços de pediatria, psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e educação física, garantindo assistência multidisciplinar.

As policlínicas regionais são unidades que dão suporte diagnóstico, e garantem consultas em diferentes especialidades médicas, definidas conforme as necessidades de cada região. Além das Policlínicas de Belém, Capanema e Tucuruí, que já estão em funcionamento, o Governo do Estado está com obras avançadas nos municípios de Marabá, Altamira e Breves.