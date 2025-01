Doação de Perucas resgata autoestima de pacientes oncológicas no Ophir Loyola

O Setor de Humanização do Hospital Ophir Loyola (HOL), em parceria com grupos voluntários, arrecada doações de fios de cabelos naturais para o projeto “Amor em Fios”, instituição beneficente responsável por confeccionar perucas e doar a pacientes com câncer.

A valorização do tratamento humanizado vem se consolidado, a cada ano. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil.

Desde o início de 2024, já foram encaminhadas pelo Hospital Ophir Loyola 382 doações de mechas de cabelos para o Projeto Amor em Fios, em Cascavel (PR), as quais retornaram em forma de acessório para essas mulheres.

Confeccionar uma única peruca requer cerca de cinco doações, pois depende do tipo, espessura do fio e da quantidade de cada cabelo. A iniciativa só é possível graças ao ato de solidariedade voluntário de pessoas físicas e jurídicas, a exemplo da empresa de atacado e varejo, Grupo Mateus, com a campanha "Fios do Amor", responsável por 112 mechas doadas do total de arrecadações recebidas no ano passado.

A coordenadora de Humanização do HOL, Rayssa Imbiriba, destaca como os atos de solidariedade têm um impacto positivo durante o enfrentamento do câncer. “A nossa imagem como mulher é muito importante, então, ficar sem a mama ou careca, isso impacta muito na nossa autoestima, na identificação da nossa identidade como mulher. Quando fazemos a doação, elas experimentam as perucas e decidem qual combina mais com o rosto delas. A gente vê e percebe a melhora na autoestima, na autoimagem dessa mulher, que se reconecta consigo mesma, isso impacta diretamente na adesão ao tratamento”, afirmou.

Uma dessas pacientes é a assistente social Vanessa Evangelista, de 43 anos, diagnosticada com câncer de mama. “Depois do diagnóstico eu ainda fiquei trabalhando por uns 15 dias, mas tive que parar porque estava sem condições de trabalhar. A doença mudou completamente a minha vida. Deixei de ir ao trabalho, passei a ir somente às consultas com o mastologista e aos exames, fazer acompanhamento psicológico ou nutricional. Tudo isso virou a minha vida de cabeça para baixo”, afirmou.

A assistente social ainda contou como o câncer de mama afetou a autoimagem, contudo a situação foi amenizada ao receber, na última semana, 20 de janeiro, uma das perucas confeccionadas. “Eu fiquei bastante abalada, porque o meu cabelo era enorme, tocava a minha cintura, então o medo de perdê-lo mexeu comigo. E se não fosse o acompanhamento psicológico, não sei como conseguiria suportar essa doença. Além disso, receber o tratamento acolhedor e humanizado que o hospital me ofereceu, isso, sem dúvidas, me ajudou. Colocar aquela peruca me trouxe um sentimento de resgate, quando eu a uso, sinto retornar a autoestima que perdi”, destacou Vanessa Evangelista.

O Hospital também passou a contar com o apoio de Wilton Rocha, um dos peruqueiros responsáveis pela confecção de algumas das perucas oferecidas pelo HOL a pacientes oncológicas. “Eu faço as perucas por necessidade e com amor, porque elas precisam. É importante que as pessoas façam doações, o cabelo nasce novamente. Para mim, a mulher é um quadro e se não tiver uma moldura bonita, que é o cabelo, a obra não está completa. É assim que elas se sentem”, afirmou.

Durante o tratamento contra um câncer, pacientes podem apresentara a alopecia, queda dos cabelos decorrente da quimioterapia, um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células cancerosas ou impedir o seu crescimento e multiplicação. A alopecia tem um impacto direto na autoestima do ser humano, principalmente tratando-se das mulheres.

Serviço

Caso uma pessoa física ou jurídica queira realizar uma doação, o passo a passo é simples. Basta acessar o site oficial do Hospital Ophir Loyola, www.ophirloyola.pa.gov.br, lá estão disponíveis os canais de comunicação do setor de humanização, ao contatá-los, uma equipe recebe o voluntário e faz o cadastro. Após a realização de toda a documentação, o doador é convidado a comparecer à instituição e instruído sobre como é realizado o trabalho. Por fim, é feita uma declaração de recebimento após a entrega da doação.