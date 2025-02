Idoso de 71 anos morre após contrair Influenza B em Santarém; paciente não era vacinado

Um idoso de 71 anos morreu em decorrência de uma infecção por Influenza B, no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), na última quinta-feira (30). A informação foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nesta sexta-feira (31). O paciente, que tinha diagnóstico positivo para doença, não havia sido vacinado.

Veja a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Santarém, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa o óbito de um paciente de 71 anos, oriundo do município de Rurópolis, ocorrido nesta quinta-feira (30) no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS). O paciente tinha diagnóstico positivo para influenza B e, infelizmente, não havia sido vacinado. A Semsa reforça a importância da vacinação contra a doença para toda a população", diz o comunicado.

Belém

Em Belém, até o dia 31 de janeiro deste ano foram registrados 3 casos de Influenza A e 9 de Influenza B, como apontam dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Nenhum óbito foi confirmado até este momento. Já em 2024, foram 449 casos de Influenza A e 5 ocorrências de Influenza B. Em todo o ano passado, a capital paraense teve 9 mortes por influenza A.

Influenza B

De acordo com informações do Ministério da Saúde, a influenza é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus: A, B, C e D - sendo o A e B responsáveis por epidemias sazonais, enquanto o vírus influenza A é responsável pelas grandes pandemias.

O vírus do tipo B infecta exclusivamente os seres humanos. Os vírus circulantes B podem ser divididos em 2 principais grupos, chamados de linhagens, denominadas linhagens B/ Yamagata e B/ Victoria. Os vírus da gripe B não são classificados em subtipos. Os principais sintomas da gripe são: febre; dor de garganta; tosse; dor no corpo; e dor de cabeça.