Sesma reforça ações de vacinação contra a gripe para alcançar meta de 90% de cada grupo prioritário

Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) estipulou uma meta de, pelo menos, vacinar 90% de cada público prioritário contra o vírus Influenza, que inclui crianças, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, indígenas, entre outros.

Unidade móvel de vacinação em Belém (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Nesta quinta-feira (14), uma unidade móvel de vacinação foi disponibilizada em frente ao prédio central do órgão, na Avenida Governador José Malcher, das 8h às 16h, com vacina contra a Influenza para os servidores da Sesma e para a população em geral, a partir dos 6 meses de idade. Além disso, foram disponibilizadas também as vacinas de dT (Difteria e Tétano) e Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola).

Próximas ações

A enfermeira Cleise Soares, do Programa de Imunizações da Sesma, destaca que a ação seguirá para outros pontos da cidade nos próximos dias, com cronograma que ainda será divulgado detalhadamente. Ao longo da manhã desta quinta-feira, cerca de 100 pessoas procuraram a imunização na unidade móvel.

“Na próxima semana, de segunda a sexta, a gente vai estar na praça do Terminal Rodoviário de Belém [bairro de São Brás], do dia 18 ao dia 22. E nos dois próximos sábados, dias 23 e 30/11, estaremos em alguns shopping centers. A gente também está com previsão de fazer na Feira do Guamá, durante a outra semana, posterior ao dia 23. E também uma previsão de fazer na Feira da Pedreira. A gente está com 27% de pessoas vacinadas, algo que consideramos baixo. Até o momento, foram aplicadas 128 mil doses apenas”, disse.

A administradora Lya Gomes, 42 anos, aproveitou para se imunizar contra a gripe na manhã desta quinta-feira. Ela contou que buscou o serviço porque sofreu bastante com os sintomas da última vez que ficou gripada.

“A última gripe foi bem complicada, porque passou 15 dias comigo tomando remédio e eu não ficava boa. Tomar a vacina é importante porque a gente trabalha e precisa estar com uma saúde bem. Então, precisamos nos prevenir. Às vezes a gente vai deixando, não se vacina, e a última gripe que eu tive, eu percebi que fez mais diferença a vacina. Porque, quando eu estava tomando nos anos anteriores, eu pegava gripe e ela era mais rápida”, disse.

Quem também aproveitou para se imunizar contra a gripe foi a aposentada Maria Simone Dias, de 77 anos. “É importante porque ela previne. Temos que estar com essas vacina em dia. Eu e o marido vínhamos passando e vimos que a oportunidade de se vacinar e previnir contra a doença”, conta a aposentada.

Não haverá vacinação no feriado

A chefe de vigilância da Sesma, Eilane Lima, explica que não haverá vacinação durante o feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira (15), e nem no fim de semana, nos dias 16 e 17 de novembro.

“No feriado as unidades de saúde não estão funcionando e nem os prontos estratégicos, e nem no final de semana, não por conta do feriado, mas porque não teríamos muita adesão. Durante a semana as nossas ações continuarão em pontos estratégicos. Nós vamos estar na praça em São Brás, das 8h às 18h. E as unidades de saúde, todas que têm salas de vacina, vão estar funcionando normalmente. Toda a nossa população acima de 6 meses pode se vacinar, basta comparecer aos locais e apresentar sua caderneta, a identidade, a caderneta de vacina, se não tiver a equipe providencia estarão disponíveis também as vacinas de dT (Difteria e Tétano) e Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), ampliando a proteção contra outras doenças”, explica a chefe de vigilância da Sesma.

*(Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)