Campanha de vacinação contra a gripe prossegue até 31 de janeiro

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) prossegue até o dia 31 de janeiro no Pará. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários. Com a chegada do período chuvoso na região amazônica, a baixa cobertura vacinal representa um grande risco para a população não protegida e mais vulnerável, como crianças, idosos e gestantes. A campanha começou no dia 2 de setembro de 2024, mas até o momento não alcançou a meta. A cobertura da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza no Pará é de 37,81%.

O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde sempre prioriza os mais vulneráveis. No entanto, a população continua não atendendo ao chamado do Sistema Único de Saúde (SUS). Devido ao baixo índice de imunização, o PNI estendeu a campanha para a população em geral, mas ainda assim a cobertura vacinal continua baixa.

Segundo a coordenadora estadual de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Jaíra Ataíde, a cobertura da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza no Pará é de 37,81%. “Para termos uma ideia da situação, as melhores coberturas vacinais por grupo prioritário não passam de 50%. A de crianças está em 46,38%, e de idosos em apenas 31,48%”, informou.

A gripe é uma infecção viral que ataca pulmões, nariz e garganta, e pode ser causada por diversos tipos de vírus. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores na cabeça e fadiga.

“O importante é que ainda dá tempo de tomar a vacina antes de a campanha acabar, já que o prazo não será mais prorrogado”, alertou Jaíra Ataíde, lembrando que a vacina disponível é nova e protege contra a Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B.

Ela ressaltou, ainda, que pessoas vacinadas têm menos risco de ter agravamento da doença, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, que teve 216 casos confirmados em 2024, com 23 óbitos, conforme dados do Sistema on-line SIVEP-Gripe.

Esses dados demonstram o quanto é importante estar vacinado contra o vírus Influenza, pois no período chuvoso as pessoas ficam mais em ambientes fechados, aglomeradas, o que facilita a proliferação de doenças respiratórias.

“Então, mais uma vez, fazemos um apelo à população para que procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa para tomar a vacina e ficar mais protegida nesse tempo chuvoso”, ressaltou a coordenadora estadual.

Medidas preventivas

Além da vacina, é importante que a população adote as seguintes medidas preventivas:

Cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ao tossir ou espirrar e descartar o lenço no lixo após o uso;

Lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar;

Usar álcool em gel no caso de não haver disponibilidade de água e sabão;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Realizar a limpeza e desinfecção de ambientes;

Manter os ambientes ventilados;

Evitar aglomerações (comuns no período chuvoso), locais fechados e mal ventilados e contato próximo com pessoas doentes;

Usar máscara cirúrgica se estiver com síndrome gripal ou fizer parte dos grupos prioritários (imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades), e

Manter hidratação e alimentação saudável.