Santarém registra mais de 900 infrações de trânsito em dois meses

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) do município de Santarém aplicou mais de 900 notificações por infrações de trânsito neste ano. Os dados são dos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Nesse período foram realizadas 32 operações no trânsito, entre elas: interdições de vias, desvios no fluxo de veículos, fiscalizações e barreiras, sempre em operações integradas, contando com o apoio do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

Durante as operações foram aplicadas pela SMT um total de 964 notificações por infrações ao código de trânsito, as principais por uso de celular ao volante e falta de equipamentos de segurança.

Para o gestor da pasta, as ações são essenciais para que sejam cumpridas as determinações do código de trânsito brasileiro, garantindo maior segurança nas ruas e auxiliando na redução do índice de acidentes.

“Aplicando as penalidades, nos casos que são detectados pelos agentes de trânsito no descumprimento das regras, a gente promove a segurança de todos e evita o registro de acidentes”, destaca Paulo Jesus.

Infrações

O Código Brasileiro de Trânsito prevê multas para o condutor que for flagrado manuseando ou simplesmente segurando o aparelho celular enquanto estiver dirigindo. Classificada como infração gravíssima, a multa por uso de celular ao volante é de R$ 293,47, além de sete pontos anotados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já a infração pela não utilização de cinto de segurança é considerada grave e prevê multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.