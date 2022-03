Homens 'navegam' com canoa em avenida alagada de Santarém; vídeo

Uma forte chuva caiu no município de Santarém na manhã desta quarta-feira (9), e várias ruas do centro da cidade ficaram alagadas. Em meio aos registros divulgados nas redes sociais, uma “brincadeira” chamou bastante atenção; dois homens empurraram uma canoa com um "passageiro" dentro para simular uma travessia em plena via inundada. A cena foi filmada na avenida Tapajós e divertiu quem estava no momento, sem deixar de evidenciar a problemática de quem precisa transitar no comércio local.

O vídeo foi feito com intenção de brincar com a situação, com objetivo de mostrar que a rua se tornou um rio por conta do alagamento.

A Defesa Civil informou que apesar da intensidade da chuva houve apenas três ocorrências no município; duas por alagamentos e uma por queda de árvore.

Nível do Rio Tapajós

Na data de hoje a cheia do rio Tapajós está 34 centímetros abaixo, em comparação a maior cheia já registrada em Santarém, oeste do Pará, ocorrida no mesmo período no ano de 2009. Nesta quarta-feira, a régua da Agência Nacional das Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), marcou 6,48 m.