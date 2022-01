Idoso é resgatado por bombeiros após alagamento em Santarém; assista

Durante a tarde desta segunda-feira (10), uma guarnição do 4º Grupamento de Bombeiros Militar de Santarém (4º GBM), fez o resgate e salvamento de uma pessoa debilitada fisicamente que estava sozinha em uma casa, no município de Santarém, oeste do Pará. Trata-se de um idoso de 65 anos que teve a residência alagada pelas fortes chuvas que caíram no fim de semana na cidade.

No vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a equipe do quarto grupamento do Corpo de Bombeiros Militar saiu da residência junto com o idoso. As imagens mostram também a equipe da Defesa Civil de Santarém no local, é possível ver que várias outras casas estão tomadas pela água.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa está localizada no bairro Vitória Régia, na grande área da Nova República. A equipe recebeu a ocorrência por meio da Defesa Civil Municipal, via Niop.

Segundo informações preliminares, a vítima é um homem de aproximadamente 65 anos, ele teria passado recentemente por uma cirurgia de fêmur e estava se recuperando, por este motivo não conseguiu deixar a residência.

A equipe do O liberou solicitou um posicionamento da Prefeitura sobre a situação das ruas do bairro Vitória Régia, mas até a publicação da matéria não obteve resposta.