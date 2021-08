“Sereia” é vista durante enchente no Reino Unido

Várias cidades ao redor do mundo estão enfrentando inundações causadas pelas fortes chuvas. No Reino Unido, além de presenciar os estragos provocados pelas chuvas de verão, um morador de Glasgow (Escócia) avistou uma “sereia” pela janela da sua casa. As informações foram divulgadas pelo Extra.

Gavin Millar foi o responsável por tirar as fotos e postar em uma rede social. Ele mora no último andar de um prédio em Battlefield Gardens, no lado sul da cidade, segundo reportagem do "Daily Record". O morador estava impedido de sair da sua residência por conta da enchente, então resolveu olhar a situação da cidade pela janela. Nesse momento, ele se deparou com uma mulher fantasiada de sereia nadando tranquilamente na área alagada.

Em situações semelhantes, o mais "comum" é ver pessoas atravessando a enchente sobre uma prancha de surfe ou um caiaque. Ver uma "sereia" na inundação pegou muita gente de surpresa nas redes sociais. Muitos acharam a cena hilária, porém muitos outros manifestaram preocupação com a saúde da mulher.