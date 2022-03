Micro-ônibus capota e deixa uma pessoa morta e outras feridas na BR-163 no Pará

Uma mulher morreu e várias pessoas ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus que fazia o transporte de passageiros vindos do município de Uruará para Santarém. O veículo capotou no início da manhã desta quarta-feira (9), no km 43 da Rodovia Federal Santarém-Cuiabá (BR-163), no município de Belterra, região metropolitana de Santarém.

Segundo informações iniciais, o motorista do veículo teria perdido o controle da direção, saído da pista e capotado. O micro-ônibus pertence à empresa Cootait.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas para os Hospitais Municipais de Belterra e Santarém.

Matéria em atualização.