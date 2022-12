Santarém recebe novas doses da vacina contra a covid-19 para adultos; imunizante estava em falta

O município de Santarém recebeu 3.900 doses de vacina contra covid-19, na manhã desta sexta-feira (2). O imunizante para o público adulto estava em falta no município. Agora, com a chegada da remessa, a vacina está disponível para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses de vida.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, seguindo o cronograma nas UBSs da zona urbana, das 8h às 16h; aos sábados, a vacinação ocorre na Prefeitura, das 8h às 14h, e excepcionalmente no arraial de Nossa Senhora da Conceição, de segunda a domingo, das 18h às 21h.

Cronograma de vacinação na zona urbana

Segunda-feira, das 8h às 16h, a imunização contra Covid-19 ocorre nas UBSs: Aparecida; Área Verde; Diamantino; Maicá; Nova República e Salvação.

Terça-feira, nas UBSs: Interventoria; Mapiri; Maracanã; Uruará e Vitória Régia.

Quarta-feira: Conquista; Matinha; Jaderlândia; Jardim Santarém e Santa Clara.

Quinta-feira: Amparo; Esperança; Aldeia/Fátima/Laguinho; Jutaí e Santo André.

Sexta-feira: Aeroporto Velho; Floresta; Livramento; Mararu; Prainha; Santana e Santarenzinho.

O Planalto e a região de Rios seguem uma programação diferente.

De acordo com o Ministério da Saúde, o calendário vacinal contra Covid-19 disponível é o exposto abaixo:

1ª dose para toda a população a partir dos 6 meses, os bebês com comorbidades têm preferência.

2ª dose está disponível para as crianças a partir dos 3 anos.

3ª dose para crianças a partir de 12 anos.

4ª dose para os jovens acima de 18 anos, seguindo o intervalo de 4 meses entre cada aplicação.

Documentos para a vacinação

Para receber os imunizantes, é necessário apresentar a carteira de vacinação, cartão SUS, um documento com foto e o CPF. Para vacinar o bebê com comorbidade, o responsável deverá apresentar o comprovante, demonstrando que ele pertence a um dos grupos de comorbidades (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc) prioritárias para a vacinação. As pessoas que apresentam sintomas de qualquer doença na fase aguda devem aguardar a completa recuperação para se vacinar.

A coordenadora da Rede de Frio, Katia Moura, fez um apelo para que a população complete o esquema vacinal.

“Hoje recebemos mais imunizantes e quem ainda não completou o seu esquema vacinal pode procurar um dos nossos pontos de vacinação. É muito importante que as pessoas nos ajudem a enfrentar essa nova onda de COVID-19. Que os pais levem seus pequenos para vacinar e também completem seu esquema vacinal”.