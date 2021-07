Santarém recebe imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré debaixo de chuva

Este sábado (10) foi dia da população mocoronga receber a visita da imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que inicia uma agenda de visitas à cidades, paróquias e instituições de todo o Pará. Em Santarém, ela participou de uma missa às 7h30, na Catedral Metropolitana, e seguiu para visita em hospitais para abençoar pacientes internados com Covid-19. A programação continua no domingo, com missa na Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, às 7h, e encerramento na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré.

Segundo a diretoria da Festa de Nazaré, a comitiva segue todas as recomendações sanitárias e de segurança dos órgãos de saúde e tem uma finalidade principal: a evangelização dos fiéis. Roberto Corrêa, responsável pela agenda da Imagem Peregrina e diretor de evangelização, afirma que a prioridade continua sendo a visita aos hospitais, para abençoar pessoas acometidas pela Covid-19 e outras doenças, além de profissionais de saúde.

“Desde o ano passado, foi necessário reduzir a presença da Imagem Peregrina nos locais. Sabemos que os fiéis estão necessitados de estarem próximos da Nossa Mãe, e por isso estamos retornando com a agenda e esta visita à Santarém, nos mesmos moldes de segurança e cuidados do ano passado, sem procissões, respeitando o limite de público nas igrejas e ampla divulgação nos veículos de comunicação e redes sociais, para evitar aglomerações”, declara Roberto.

A comissão conta com a participação do Arcebispo Metropolitano De Santarém, Dom Irineu Roman, padre Francisco Cavalcante, reitor da Basílica, e ainda representantes dos órgãos de segurança pública, como Polícias Civil e Militar, e Corpo de Bombeiros.