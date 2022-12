Santarém: lojistas esperam bater as metas do final de ano

Os comerciantes do município de Santarém, no oeste do Pará, estão animados com o aumento das vendas para as festas de final de ano. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Santarém (Sindilojas), esse crescimento ocorre todos os anos neste período. O comércio “ferve” ainda mais nos cinco dias que antecedem o dia do Natal e contínua para as vendas em comemoração a virada do ano.

Além do aumento no faturamento, as festas de final de ano também trazem a oportunidade de gerar empregos temporários para a população. O Sindilojas afirma que cerca de 250 a 300 pessoas foram e ainda podem ser contratadas temporariamente para atuar nos comércios da cidade, reforçando a equipe durante o período de maior movimentação.

“Ainda não temos números fechados, mas com base nos últimos anos (menos 2021), a média é de 250 a 300 empregos temporários”, explicou o presidente do Sindilojas, Alberto Oliveira.

Os lojistas aproveitam o momento para aplicar técnicas de venda que atraiam o cliente, entre elas, a oferta de promoções e descontos. Muitos empreendimentos estão investindo em decoração temática e em campanhas publicitárias para chamar a atenção dos consumidores.

A vendedora de uma loja de eletrodomésticos, Cristine Cerqueira, relata que nesta época do ano o local onde trabalha ganha um “gás”, pois muita gente espera a data com ansiedade para trocar os eletrodomésticos da casa ou ainda presentear as pessoas que gostam. “A nossa expectativa para o Natal é muito alta, as nossas vendas estão muito boas, as pessoas procuram muito eletrodomésticos para presentear, ou até mesmo para fazer os preparativos da Ceia. Já para réveillon a expectativa é das melhores, porque semana posterior ao Natal será iniciada com o “bota fora” para renovação de estoque. Isso significa muita promoção e ofertas para os consumidores”, enfatizou.

O crescimento econômico e a expectativa positiva dos consumidores são o combustível para o aumento nas vendas e a criação de empregos temporários (Ândria Almeida/ O Liberal)

O comércio ficará atendendo em horário especial neste dois últimos finais de semana do ano. O objetivo é atender às necessidades dos clientes que buscam presentes, ou farão compra de eletrodomésticos, eletrônicos, roupas ou brinquedos de última hora.

A vendedora de uma loja de roupas comemora as vendas. “Estamos a todo vapor, a cada dia que passa melhora o movimento. A expectativa para o réveillon é ainda melhor”, contou Samara dos Santos.

O crescimento econômico e a expectativa positiva dos consumidores são o combustível para o aumento nas vendas e a criação de empregos temporários. As lojas estão se preparando para atender à demanda com promoções, decoração temática e horários estendidos. Com isso, os comerciantes esperam oferecer aos seus clientes uma experiência de compra agradável e próspera nesta época.