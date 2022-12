Público pode visitar a 'casinha do Noel' até o dia 6 de janeiro em Santarém

Após dois anos suspensa por restrições impostas pela pandemia da covid-19, a tradicional programação natalina volta a ser realizada no município de Santarém, oeste do Pará. O tema da festividade, que comemora o nascimento do menino Jesus, é ‘Natal: compartilhar realizações é o melhor presente’. A programação é realizada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) e teve início na sexta-feira(16) com a Parada Natalina e a abertura da tradicional Casinha do Papai Noel, instalada na Praça São Sebastião. Segundo a organização do evento, mais de 10 mil pessoas estiveram presentes no local.

Na ocasião, o “bom velhinho” recebeu a chave da cidade do Prefeito Nélio Aguiar e da primeira dama Celsa Brito. O evento marcou o início das visitações no local. Mais de 500 crianças das Unidades Municipais de Educação Infantil (Umei's) e Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei's) desfilaram levando alegria e encanto aos presentes. As bandas das escolas Maria de Lourdes, Maria Amália, Ubaldo Correa, Filarmônica Municipal, Princesa Isabel e Almirante Soares Dutra deram o tom à noite.

A programação das visitas estão ocorrendo no horário das 17h às 21h, no entanto, no dia 25, 31 e 1º, ela estará fechada para visitação, com encerramento no dia 6 de janeiro.

Programação distribuiu mais de 2 mil brinquedos

No dia 18, ocorreu a entrega de presentes no Parque da Cidade. Na ocasião, um personagem vestido de “Papai Noel” chegou no Parque da Cidade para entregar presentes e levar felicidade para mais de duas mil crianças santarenas.

O bom velhinho atendeu as crianças acompanhadas dos familiares, formando memórias e posando para as fotos, ele desejou saúde, prosperidade, paz e felicidades à população.

A programação contou com a participação da banda da escola Haroldo Veloso, com personagens infantis do Cemei Antonio Correa e a pintura no rosto com o grupo Edificar.

A programação contou com a presença do prefeito Nélio Aguiar e todos os secretários municipais e colaboradores.

"O Natal é um momento de magia, momento de paz, confraternização, alegria e a gente está muito contente com a retomada da parada natalina, que trouxe o Papai Noel. A casinha do Papai Noel está voltando com força total, todos os cuidados de desinfecção foram feitos, ela está muito bem ornamentada, e também demos uma caprichada na iluminação da Praça Barão de Santarém. São muitas coisas bonitas que estamos proporcionando à população de Santarém nesse clima tão maravilhoso de natal”, comemorou o prefeito Nélio Aguiar.