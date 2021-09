Santarém entra em estado de alerta com relação a casos de dengue, Zika e Chikungunya ()

O programa de combate à dengue em Santarém, no oeste do Pará, solicitou um levantamento para verificar os índices de casos de doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. No balanço, constatou-se que mais de 244 casos suspeitos dessas doenças já foram notificados em 2021. Ainda segundo o levantamento, o município apresentou uma média de 3.6 na escala do Ministério da Saúde, ou seja, aponta para um estado de alerta de um possível surto das doenças.

Os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) mostram que já foram notificados 95 casos de dengue em Santarém este ano. Desses, 30 já foram confirmados. Em relação ao zika vírus houve 72 notificações e 12 casos confirmados. Já a Chikungunya tem 77 possíveis casos sob o conhecimento do setor de endemias e 5 confirmações até o momento.

‘Essas doenças, apesar de perigosas, são muito fáceis de serem evitadas, porque o mosquito precisa se procriar, e se cuidarmos direitinho, nós conseguimos combatê-los. Agora, se não houver esse cuidado prévio o município pode ter um problema sério com relação a esses três agraves (dengue, zika e chikungunya)’ explicou Edvan da Silva, coordenador do programa de combate à dengue em Santarém.

Algo que também preocupa é a possível subnotificação desses casos, já que desde o início da pandemia os agentes de endemias não estavam realizando a vistoria direta nas residências, faziam apenas um contato prévio de portão em portão, verificando a presença desintoma e fazendo orientações de como combater a proliferação do mosquito. A retomada desse trabalho das vistorias nas casas teve início nesta segunda-feira (20).

Todos os profissionais de endemias do município já estão vacinados, e por isso, autorizados a realizar esse trabalho da forma convencional.