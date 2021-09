Santa Izabel segue nesta semana com 1ª, 2ª e 3ª doses de anticovid

Nesta segunda-feira (13), Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, reiniciou mais um programação de vacinação contra a covid-19, focando na aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses para grupos específicos. O cronograma segue até sexta-feira (17), das 14h às 17h, no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp).

Públicos

O município segue com a repescagem de 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais, sejam adolescentes, jovens, adultos ou idosos, que ainda foram vacinados. Também segue a 2ª dose da Astrazeneca e da CoronaVac para quem está no prazo. E a 3ª dose para idosos de 70 anos ou mais (seis meses após a 2ª dose).

A Prefeitura de Santa Izabel ressaltou que os idosos só podem receber a 3ª dose se houver pelo menos seis meses de aplicação da 2ª dose da Astrazeneca ou Coronavac, com a apresentação da carteira de vacinação.

"Ou seja, só quem recebeu a segunda dose até o dia 17 de março pode receber a terceira dose nesta programação. O objetivo é reforçar a imunidade dos idosos e minimizar os impactos das variantes Delta e Gama", destacou a prefeitura

Critério e documentação

Para receber a vacinação de 1ª dose, o cidadão precisa ter pelo menos 12 anos completos até o dia 17 de setembro de 2021, sexta-feira. A documentação necessária é RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará.

Quem for receber a segunda dose da Astrazeneca ou da Coronavac, só precisa da carteira de vacinação, RG e CPF. Será obrigatória a presença de representantes legais para a vacinação de adolescentes.

Quem for da zona rural, tem a opção de agendar a vacinação na unidade de saúde mais próxima. Pessoas de qualquer lugar do município que possuem impossibilidade ou dificuldades de locomoção devem procurar a unidade de saúde na qual é atendido para solicitar a vacinação domiciliar.

Vacinação em Santa Izabel

- Repescagem de 1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais

- 2ª dose da Astrazeneca e Coronavac para quem está no prazo

- 3ª dose para idosos acima de 70 anos (06 meses após a 2ª dose)



- Período: de 13 a 17 de setembro

- Horário: das 14h às 17h

- Local: Centro de Saúde (Cesp)