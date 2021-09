Santa Izabel começa a aplicar 3ª dose em idosos de 70 anos ou mais nesta quinta

Nesta quinta-feira (09), Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, começa a aplicar a 3ª dose da vacina anticovid-19 em idosos de 70 anos ou mais. Será a dose de reforço para que esse público possa desenvolver maior imunidade contra os possíveis agravos da covid-19.

A 3ª dose vai ficar disponível durante três dias consecutivos, até sábado (11). No horário das 08 às 12h, no Templo Central da Assembleia de Deus, localizado na Avenida da República, no Centro.

De acordo com a Prefeitura de Santa Izabel, para conter o avanço das variantes Delta e Gama, a Secretaria Municipal de Saúde realizará a aplicação dessa terceira dose de vacina anticovid-19.

"Em idosos acima de 70 anos com o imunizante Pfizer, que pode ser usado em quem recebeu a Coronavac ou a Astrazeneca", explicou a prefeitura, em nota.

1ª dose

Desde essa quarta 08) e até sexta-feira (10), Santa Izabel também faz a repescagem de 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais. Também tem a 2ª dose da Astrazeneca para quem está no prazo. Das 16h às 20h, no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp).

Vacinação em Santa Izabel do Pará

- Segunda dose da Astrazeneca e repescagem de pessoas acima de 12 anos

- Datas: 08, 09 e 10 de setembro

- Horários: das 16h às 20h

- Local: Centro de Saúde (Cesp)

- Terceira dose para idosos acima de 70 anos

- Datas: 09, 10 e 11 de setembro

- Horário: das 08h às 12h

- Local: Templo Central da Assembleia de Deus (Avenida da República – Centro)