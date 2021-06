Santa casa recebe enfermaria exclusiva para doenças hepáticas e ambulatório adulto

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) inaugurou, na manhã desta quinta-feira (17), em Belém, a primeira enfermaria pública exclusiva do estado para atendimento a pacientes com doenças no fígado, e um ambulatório adulto para quase duas mil consultas por mês. O governador do Estado, Helder Barbalho, e o presidente da Santa Casa, Bruno Carmona, participaram da cerimônia de entrega. As informações são da Agência Pará.

Cerca de seis mil pacientes com doenças hepáticas são atendidos por ano na Santa Casa, que é referência no Pará neste tipo de tratamento. Deste total de pacientes, três mil são considerados crônicos, ou seja, recebem seguimento constante. Mais de 120 pacientes transplantados, por exemplo, são acompanhados com rigor.

A partir desta sexta-feira (18), a Enfermaria Santa Expedito já começa a funcionar, com 12 leitos, entre clínicos e pós-cirúrgicos, com capacidade para suporte mensal de 45 pacientes, em média. O investimento, segundo o governo, foi de meio milhão de reais. A área de 300 metros quadrados, antes era uma área desativada do prédio centenário.

“Um espaço concentrado com certeza melhora o atendimento. Vamos poder ofertar um nível superior de cuidado, porque a equipe é especializada. Podemos suprir essa demanda com muito mais conforto para os usuários e, além disso, segurança para a questão cirúrgica, inclusive como requisito de transplante”, explica o cirurgião Rafael Garcia, responsável pela Enfermaria e coordenador do Centro Estadual de Referência de Doenças do Fígado.

O Ambulatório Adulto também foi inaugurado, com um investimento de mais de R$ 150 mil, de acordo com o governo. O espaço conta com uma estrutura de mais de 200 metros quadrados, que expande as consultas de reumatologia, pneumologia e clínica geral. São seis consultórios com média de quase 2 mil consultas por mês.