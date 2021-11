Salinópolis recebeu a IV Cavalgada dos Cavaleiros do Sal neste domingo (14)

Neste domingo (14) foi realizada a IV Cavalgada dos Cavaleiros do Sal, na cidade de Salinopólis. Pelo evento, que contou com o auxílio da Polícia Militar e do Departamento de Trânsito do Estado, passaram cerca de 600 pessoas prestigiando artistas da vaquejada, além da confraternização entre os cavaleiros. O circuito iniciou na orla do Maçarico e finalizou na vila de Alto Pindorama, na PA-124.

Com locução de Oziel Cardoso, o evento foi organizado pelo grupo Cavaleiros do Sal e pelo ex-prefeito de Salinópolis, Paulo Henrique Gomes. Militares do Regimento de Polícia Montada (RPMont) estiveram à frente, acompanhando o evento. Durante o percurso, agentes do Departamento de Trânsito também auxiliaram o fluxo de veículos. "Os agentes estão presentes no município de Salinopóllis para a operação ‘Proclamação da República' e também dando todo o suporte necessário para que o evento, organizado por moradores da cidade e de localidades próximas, acontecesse com segurança", afirmou o coordenador da operação da Segup, em Salinopólis.