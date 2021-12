Salinas passa a receber voos comerciais a partir desta segunda-feira (13)

O governador Helder Barbalho postou nas redes sociais que "a partir desta segunda-feira (13) o aeroporto de Salinópolis estará apto para receber voos comerciais". "Com esta autorização da ANAC, as companhias aéreas poderão planejar o início da operação no aeroporto, fomentando o turismo e a economia na região do Salgado", completou o governador.

Como informa o Governo do Estado, o aeroporto de Salinópolis, no nordeste paraense, foi entregue pela gestão estadual em julho passado, acaba de ser liberado para voos comerciais. "A Portaria Nº 6645 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) vai autorizar, a partir da próxima segunda-feira (13), essas operações no aeroporto da cidade. Pela portaria, fica determinada ainda a renovação de inscrição do equipamento por mais dez anos", completa.

O aeroporto estava há dez anos interditado por falta de manutenção, mas recebeu melhorias em todo o terminal de passageiros, que inclui sala de espera, banheiros, lanchonete, balcão de informações, salas administrativas, embarque, desembarque e outras dependências. Em breve, com nova iluminação, o aeroporto também poderá receber voos noturnos.

Aeroporto de Salinas foi entregue pelo Governo em julho (Bruno Cecim (Ag.Pará))



A nova pista tem 1,9 quilômetro de extensão, o que permite pouso e decolagem de aeronaves com até 60 passageiros. O aeroporto se integra às obras e serviços realizados pelo Estado a fim de incentivar o desenvolvimento do turismo na região. Com a obra, todos os municípios da região do Salgado ganham a inclusão de uma nova rota turística em todo o Estado, estimulando também o turismo em outras cidades como São João de Pirabas, Santarém Novo, Maracanã, Quatipuru e Primavera. Será um reforço ainda para as regiões de Capanema, Peixe-Boi, Augusto Corrêa e Nova Timboteua.