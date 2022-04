Saiba quais são os feriados de abril no Pará e veja quais serão prolongados

O mês de abril tem apenas um feriado nacional, o Dia de Tiradentes, celebrado no dia 21. A Sexta-Feira Santa - ou Sexta-Feira da Paixão -, comemorada no dia 15, também é uma data especial, mas não é considerada feriado nacional. Em abril, não haverá nenhum feriado estadual no Pará. Saiba quais datas podem trazer um feriado prolongado neste mês.

O Dia de Tiradentes cairá em uma quinta-feira, conhecida como “possível feriadão”. Isso porque, em muitas empresas e repartições, a sexta-feira após o feriado é “emendada” e os funcionários voltam ao expediente apenas na segunda-feira, dia 25.

Já a Sexta-Feira Santa, como o próprio nome já indica, será uma folga, principalmente para os servidores públicos, uma vez que é ponto facultativo. No entanto, em Belém, a data é considerada feriado municipal. Desta forma, os trabalhadores parariam de trabalhar na quinta-feira (14) e só retornariam no dia 18, segunda-feira.