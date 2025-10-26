Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Saiba onde procurar tratamento psicoterápico pela rede estadual e municipal de saúde

Os Centros de Atenção Psicossocial em Belém e em outros municípios do Pará são a principal porta de entrada para o atendimento de pessoas que enfrentam desafios relacionados à saúde mental

O Liberal
fonte

CAPS é porta de entrada para tratamentos psicoterápicos (Marcio Ferreira / Ag. Belém)

Os desafios relacionados à saúde mental são muitos, e quem convive com transtornos enfrenta ainda outra dificuldade: o acesso ao tratamento. Nem sempre cobertos por planos de saúde, os serviços psicológicos podem ser financeiramente inacessíveis para algumas pessoas. No entanto, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece serviços especializados para acompanhamento de pacientes em Belém e em outros municípios do Pará.

Uma das principais portas de entrada para o tratamento são os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que integram a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e, no Pará,  são administrados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Nessas unidades, os atendimentos são especializados tanto para pessoas com transtorno bipolar quanto para outros transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão, bem como para os graves e persistentes.

Para oferecer esse atendimento, os CAPS contam com equipes multiprofissionais formadas por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, entre outros profissionais. Essas equipes acompanham os pacientes por meio de diversos tipos de tratamento, incluindo acolhimento e escuta qualificada; consultas psiquiátricas e psicológicas; atendimentos individuais e em grupo; oficinas terapêuticas e atividades sociorrecreativas; além de apoio às famílias.

O acesso aos serviços dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) pode ser feito de forma espontânea ou por encaminhamento. Para isso, é necessário comparecer pessoalmente à unidade de saúde mais próxima, levando documentos como:

  • Comprovante de residência atualizado (original e cópia)
  • Cartão do SUS 
  • Certidão de nascimento ou RG e CPF (originais e cópias).

Em casos de urgência ou emergência psiquiátrica, como risco imediato à vida, tentativas de suicídio, surtos psicóticos com agressividade, agitação intensa ou perda de contato com a realidade, é fundamental acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo número 192. Nessas situações, o Estado disponibiliza leitos habilitados na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém, e no Hospital de Clínicas de Bragança, em Bragança.

Belém

Em Belém, o atendimento a pessoas com transtornos psiquiatricos é realizado nas Unidades de Saúde da Atenção Primária (Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família), que contam com equipes multiprofissionais, inclusive psicólogos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). 

O município conta com serviços especializados de saúde mental, distribuídos em oito Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo quatro de gestão estadual e quatro de gestão municipal. Sendo eles: 

  • CAPS AD – voltado a pessoas com sofrimento psíquico relacionado ao uso de álcool e outras drogas; 
  • CAPS Infantojuvenil – destinado a crianças e adolescentes com sofrimento psíquico; 
  • CAPS Mosqueiro – atendimento a pessoas com transtornos mentais e uso de substâncias no Distrito de Mosqueiro; 
  • CAPS III Adulto (24 horas) – voltado a adultos com transtornos mentais graves e persistentes, com funcionamento ininterrupto.

Conforme a Sesma, todos os CAPS ofertam acompanhamento psicológico, psiquiátrico, atendimento multiprofissional, oficinas terapêuticas e atividades de reinserção social. "O acesso aos CAPS é de porta aberta, ou seja, não há necessidade de encaminhamento prévio. O usuário ou familiar pode procurar diretamente o serviço, munido de: comprovante de residência, cartão SUS, e documento de identificação com foto. Além disso, o atendimento também pode ser iniciado por encaminhamento da Atenção Primária ou de outros serviços da rede de saúde", detalha a Secretaria.

“O usuário deve, preferencialmente, procurar a Unidade Básica de Saúde de referência para avaliação inicial e, quando necessário, será encaminhado para acompanhamento especializado em um dos CAPS da rede municipal ou estadual”, completou.

Serviço

Atendimento psicoterápico
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
Documentos necessários: Comprovante de residência atualizado (original e cópia), cartão do SUS, certidão de nascimento ou RG e CPF (originais e cópias).

 

Palavras-chave

Caps

psicoterapia

BIPOLARIDADE

transtorno bipolar

doenças mentais

saúde mental
Pará
.
