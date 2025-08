Rolex, Cartier e Richard Mille: veja os relógios de luxo encontrados em apartamento de Daniel Santos

Foi divulgado na noite desta terça-feira (5/8), novas imagens da Operação Hades, que resultou no afastamento do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB). Entre os itens de alto valor apreendidos durante as diligências, destacam-se 15 relógios de luxo, encontrados em um apartamento ligado ao gestor municipal. Segundo o promotor de Justiça Arnaldo Azevedo, que coordena o Centro Integrado de Investigação (CII) do Ministério Público do Estado Pará (MPPA), alguns dos modelos estão avaliados em mais de R$ 400 mil.

Os preços listados a seguir foram obtidos a partir de sites especializados na venda de relógios originais e podem variar conforme a loja, estado de conservação e edição do modelo. Confira a lista dos relógios apreendidos e os respectivos valores estimados:

1. Richard Mille Felipe Massa – R$ 1.126.226,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

2. Audemars Piguet Royal Oak Chronograph – R$ 560.283,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

3. Rolex Day-Date 40 – R$ 378.994,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

4. Audemars Piguet Royal Oak Offshore – R$ 204.900,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

5. Pasha de Cartier Cronógrafo – R$ 206.000,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

6. Rolex Sky-Dweller – R$ 219.115,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

7. Rolex Daytona – R$ 219.000,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

8. Rolex Yacht-Master 40 – R$ 149.975,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

9. Rolex Explorer II – R$ 109.001,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reoprodução)

10. Rolex Submariner – R$ 104.370,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

11. Rolex Datejust Blue Edition – R$ 97.653,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

12. Rolex GMT-Master II – R$ 65.213,00

Imagens revelam coleção de relógios de luxo em operação que afastou Daniel Santos. (Reprodução)

13. Rolex Datejust 41 – R$ 57.503,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

14. Rolex Pearlmaster – R$ 344.020,00

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

15. Rolex Daytona - R$ 1.306.842

MP encontra relógios de luxo durante Operação Hades. (Reprodução)

Além dos relógios, a operação também apreendeu uma aeronave avaliada em R$ 10 milhões e determinou o bloqueio de cerca de R$ 500 milhões em bens dos investigados, entre imóveis, veículos e embarcações.

De acordo com o MPPA, os objetos de alto valor podem ter sido adquiridos com recursos desviados de contratos públicos. A investigação apura suspeitas de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro envolvendo empresários e agentes públicos com atuação em Ananindeua.