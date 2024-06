VÍDEO: Rodovia Transamazônica cede em cima do túnel em Marabá

Motoristas que trafegavam pela rodovia BR-230, em Marabá, na região sudeste do Estado, detectaram um desnível na pista que liga a principal via do município, conectando o bairro Nova Marabá ao Núcleo Cidade Nova. A prefeitura de Marabá emitiu uma nota informando que já está ciente da situação e que está providenciando serviços de reparos na rodovia.

“A Prefeitura de Marabá informa que está ciente do afundamento na rodovia Transamazônica e já tomou algumas medidas para garantir a segurança e a integridade da infraestrutura, que são: vistoria no local para verificar a relação da obra com o afundamento; intervenção imediata com preenchimento de massa asfáltica, com previsão de ocorrer na manhã desta terça-feira”, informa o comunicado da administração municipal.

José Alves, motorista de uma caçamba, entrou em contato com a equipe de reportagem do portal Correio de Carajás na tarde desta segunda-feira (10) para relatar o afundamento nas duas pistas da rodovia. Ao chegar ao local, a reportagem constatou o fato, observando que os veículos em ambos os sentidos tinham que descer e subir ao passar pelo desnível.

Questionado pela equipe de reportagem sobre o problema, o engenheiro civil Carlos Eduardo Rodrigues, responsável técnico pela obra, afirmou ter identificado uma fissura. No entanto, destacou que será necessária uma avaliação mais aprofundada por uma equipe técnica para determinar a extensão dos danos e se eles estão relacionados à escavação para a construção do túnel.