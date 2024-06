Estudantes interditam rodovia no município de Magalhães Barata, no Pará

Estudantes do município de Magalhães Barata, no nordeste do Pará, interditaram, na manhã desta quinta-feira (6), a PA-395. Eles denunciam supostas irregularidades no transporte escolar.

Os alunos alegam que o serviço tem apresentado falhas, com ônibus velhos e insuficientes, o que, afirmam, tem dificultado o acesso às escolas do município pelos estudantes da zona rural. Eles prometem sair do local somente quando a Prefeitura de Magalhães Barata apresentar uma solução aos problemas denunciados pelos estudantes.