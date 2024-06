Carreta que transportava sal tomba na BR-010

Uma carreta que transportava uma carga de sal tombou na BR-010, em São Miguel do Guamá, nordeste paraense, na noite da última segunda-feira (3). O acidente ocorreu próximo do balneário Cachoeira d​o Apolônio. Ninguém ficou ferido.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda de Trânsito foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegar no local, foi constatado que a carreta havia saído da pista e virado na área de mata.

O motorista, identificado como Weligton Trigueiro dos Santos, de 33 anos, perdeu o controle do veículo por razões ainda desconhecidas, o que resultou no tombamento do veículo.

A área foi isolada para garantir a segurança de quem passava pelo local, bem como prestar apoio ao motorista, que não sofreu ferimentos graves. O veículo foi removido do local. Agora, o caso está sendo investigado, para que as causas e circunstâncias do acidente sejam esclarecidas.