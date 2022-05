Rio Tapajós volta a subir no municipio de Santarém e atinge a marca de 8,06 metros

Após o recuo de 11 centímetros registrado no dia 13 de maio, quando o nível medido foi de 7,91 metros, o nível da Rio Tapajós, em Santarém, oeste paraense, voltou a subir. O boletim da defesa civil desta segunda-feira (23), apontou que o rio está marcando 8,06 m.

As chuvas deste ano já afetaram mais 18 mil pessoas no município. No centro comercial da cidade diversos estabelecimentos foram invadidos pelas águas do rio que transbordou em trecos ad avenida Tapajós.

Afetados

De acordo com o levantamento da defesa civil, cerca de 18 mil pessoas foram afetadas diretamente pela cheia no município.

O relatório apontou que os locais mais prejudicados no município são as áreas de várzeas, o distrito de Alter do Chão, a Comunidade Ponta de Pedras e comunidades da região ribeirinha. Nesses locais, 3.624 famílias foram diretamente atingidas, somando-nos 18.120 vítimas.

Cheias anteriores

A cota de alerta do nível do rio no município é de 7,10 metros. A maior cheia já registrada no município ocorreu no ano de 2009. O nível de 8,06 m registrado nesta segunda-feira (23), está 6 centímetros abaixo do mesmo período da cheia de 2009, e 10 centímetros acima do nível do rio na cheia de 2021, quanto alcançou cota de 7,96 neste mesmo período.