Retorno do feriado de Carnaval é tranquilo na BR-316, na tarde desta quarta-feira

O fluxo de veículos que retornam para Belém pela BR-316 é tranquilo na tarde desta quarta-feira (2), de acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran). O órgão informou ainda que não foram registrados pontos de engarrafamento na rodovia, na volta do feriado prolongado de Carnaval.

Ainda conforme as informações divulgadas pelo Detran, um acidente com morte foi registrado ainda pela manhã, no km 7 da rodovia, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Pessoas que passavam pela rodovia, por volta do meio-dia, informaram que houve engarrafamento na entrada do município Marituba, também na Grande Belém, próximo à praça matriz da cidade, até a barreira Ananindeua. Ainda de acordo com os pedestres, o movimento de veículos estava fluindo normalmente depois da barreira. “O trânsito normalizou por causa das araras e do sinal que tem nesse trecho”, afirmou um pedestre.