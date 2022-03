BR-316: retorno para Belém tem pontos de engarrafamento em Marituba

O "feriado" prolongado de Carnaval só acaba oficialmente neste Quarta-Feira (2) de Cinzas, no entanto, muitas pessoas já se anteciparam e decidiram retornar dos balneários à capital paraense no final desta terça-feira (1º). Quem voltou de Mosqueiro, pela PA 391 - Rodovia Augusto Meira Filho - encontrou um trânsito tranquilo. Entretanto, no perímetro de Marituba, foram registrados pontos de engarrafamento no início da noite.

De acordo com agentes do posto do Departamento de Trânsito do Pará (DETR), em Mosqueiro, 3 mil testes do bafômetro foram feitos durante a Operação Carnaval, desde sexta-feira (25) até às 18h de terça (01) . Destes, 80 infrações de alcoolemia e 14 prisões por direção sob efeito de álcool.

Detran Pará realiza teste de alcoolemia (Cristino Martins)

O agente do Detran, Fabrício Gomes afirma que a operação está sendo bem sucedida e bem recebida pelos motoristas. E que os números de infrações foram baixos - o que ele atribui à conscientização dos condutores.

"A maioria das pessoas estão conscientes, respeitando, agradecem a operação. Sabem que por ter uma operação, terá o teste do bafômetro, então, evitam beber e dirigir. Já tivemos também ocorrências de ultrapassagem em faixas contínuas, licenciamento em atraso e alcoolemia", explicou.

"A Operação é estilo padrão ONU. Fazemos uma abordagem passiva. No tetas do bafômetro usamos o aparelho que a pessoa sopra sem encostar, se der verde ela é liberada e se der vermelho, vamos para a boqueira descartável. No intervalo de 0,04mg/L até 0,33mg/L é infração de trânsito. Se der 0,34mg/L pra cima é infração de trânsito e mais crime de trânsito. Se ela estiver neste intervalo, ela é apresentada na delegacia que é dentro do posto do Detran. É uma operação conjunta", finalizou.

De acordo com o agente, nenhum acidente de trânsito foi registrado na entrado ou saída de Mosqueiro.

Erika Moura, passageira de um carro de passeio resolveu voltar a Belém com a família mais cedo, para fugir do trânsito que tende a ser mais intenso na quarta. Sobre a operação, Erika acredita que é importante que as abordagens sejam feitas.

"Eu acho muito importante. Muitas pessoas não tem consciência que álcool e direção não combina. A fiscalização deve ser intenção para prevenir acidentes. Uma questão de segurança. Viemos em segurança e vamos voltar em segurança", contou após passar pela barreira.

O fluxo de veículos na altura de Marituba já está mais intenso, com pequenos pontos de engarrafamento. Alguns veículos arriscam trafegar pelo acostamento.

No posto Detran, Ananindeua/BR 316 não há sinal de engarrafamento e o trânsito segue com tranquilidade.

Klecio Brito, agente de fiscalização do Detran, explica que alguns pontos de lentidão por Marituba é devido a sinalização com limite de velocidade de 60km/h. Segundo o agente, o trânsito estará mais intenso no retorno desta quarta-feira (2).

"Segue tranquilo, até por conta das viaturas. Equipe ao longo do percurso. As pessoas estão mais prudentes. Não temos pontos de congestionamento. Alguns pontos que tem lentidão são devido aos controladores de velocidade, faixa de perdeste e presença da viaturas. Mas o retorno está sendo tranquilo", explicou.