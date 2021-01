Retorno à capital tem trânsito lento mas sem engarrafamentos durante a tarde

Quem escolheu a tarde deste domingo (3) para retornar à capital paraense, enfrenta pequenos congestionamentos nos quilômetros 10 e 17 da BR-316.

Já em Marituba e parte de Ananindeua, o trânsito está lento, mas sem engarrafamentos.

Durante a manhã de hoje, longos engarrafamentos se formaram ao longo da BR-316. No Tiwitter, vários internautas reclamavam das filas com centenas de carros quase parados que se formaram.

A saída de Mosqueiro ainda tá de boa. @belemtransito https://t.co/N2MI3veHq0 pic.twitter.com/jPf7EbOXI9 — O Comedor de Fogo (@Comedordefogo) January 3, 2021

Estou em Cuiarana. Olha o trânsito saindo de Salinas! 😱 @belemtransito pic.twitter.com/0kzpMp3j6E — Elaine Cereja (@ElaineCereja) January 3, 2021

Na barreira do Detran, próximo a entrada da Alça Viária, a expectativa agora é que o pico do retorno aconteça novamente à noite, já que a chuva pode ter atrasado os planos de quem queria voltar para Belém antes do anoitecer.