Residencial Porangaba em Santa Izabel é entregue e beneficia 500 famílias

A manhã deste sábado (11) começou com o acesso à moradia sendo possibilitado a 500 famílias de Santa Izabel do Pará. O Governo Federal e a Prefeitura de Santa Izabel do Pará, entregaram à população o conjunto habitacional “Residencial Porangaba”, localizado entre os bairros Novo e Jardim Miraí. A obra custou R$ 47.831.509,38 que foram pagos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Na cerimônia de entrega do conjunto habitacional estavam presentes: o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; o Secretário Nacional de Habitação, Alfredo Santos, os deputados federais Eder Mauro, Hélio Leite, Celso Sabino e Joaquim Passarinho, além das autoridades locais e a comunidade beneficiária em geral.

O residencial foi feito pela Caixa Econômica Federal e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (SEMTEPS) na etapa de inscrição dos candidatos e na seleção dos contemplados. Os apartamentos estão divididos por blocos, 125 ao todo, com dois pavimentos. A moradia conta com 45 metros quadrados de área, destes: dois quartos, área de serviço, sala, cozinha, banheiro e quintal compartilhado. O conjunto possui área de lazer para as famílias e tem uma praça e centro comunitário.

Na última quinta-feira (9) os beneficiários fizeram uma visita técnica para conhecer os apartamentos e verificar as instalações. César Varjão, 31 anos, Assistente Administrativo esteve no local e conta sobre a estrutura: "Eu vi nos canais de comunicação da assistência social, quando soubemos da notícia. Na quinta feira fizemos a vistoria e verificamos o apartamento, está tudo certinho, nenhuma avaria. Agora qualidade de vida vai ser muito melhor para a gente, na expectativa de passar logo para o imóvel e viver com muita qualidade de vida", disse."

O assistente administrativo relembra como é viver de aluguel, um sentimento que logo será deixado para trás, assim que a mudança for feita para a casa própria. "A gente estava em uma situação complicada de aluguel, pagando há muito tempo, ainda mais que tudo aumentou. É um sonho realizado, ser contemplado com este imóvel. Pagávamos um aluguel muito caro e estamos há muito tempo esperando esse imóvel. Para nós está sendo uma grande vitória o dia de hoje", finalizou.